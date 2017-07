Audio: Inforadio | 24.04.2017 | Marie Asmussen

25 Jahre Hochschule Eberswalde - Die zinsfreien Aktien der neuen Ökobauern

25.04.17 | 06:59 Uhr

Deutschlands "grünste Uni", die Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde, wird 25 – und erfreut sich großer Beliebtheit. Nicht wenige der Absolventen bleiben als Ökobauern in Brandenburg. Marie Asmussen hat einen gerade entstehenden Hof bei Bad Freienwalde besucht.

Mitten auf dem Hofplatz vom Gut Sonnenburg bei Bad Freienwalde (Märkisch-Oderland) steht ein großes, tunnelförmiges Folienzelt. Im Zelt wässert Lisa Wiese mit dem Schlauch in der Hand viele kleine, zarte Gemüsepflänzchen: Salate und Kohlrabi, die neu sie gepflanzt hat, Kräuter vom letzten Jahr sowie Tomaten. Wenn es gut läuft, sind die ersten im Juni rot und reif. Das alles wird dann in Gemüsekisten gepackt und einmal die Woche nach Berlin gebracht. So wie letztes Jahr. "Wir haben mit zwölf Leuten angefangen, vor allem aus dem Bekanntenkreis. Am Ende waren es 23 Kisten, die wir nach Berlin gefahren haben", erklärt Lisa Wiese. "Zum Teil haben wir sie den Leuten nach Hause gebracht, zum Teil zu Abholstationen. Dieses Jahr wollen wir noch ein paar mehr Leute dazu bekommen."

Lisa Wiese wässert im Folienzelt

Erweiterung mit 300 Hühnern

Auch soll das Angebot um frisch gelegte Bioeier erweitert werden. 300 Hühner sollen bald in einem langen, weißen LKW-Anhänger wohnen, der noch auf dem Hof geparkt ist. Mario Reißlandt, Lisas Lebensgefährte, baut das Fahrzeug gerade zum Stall um. Fenster sind schon drin, die hölzernen Sitzstangen sind fertig zugeschnitten in der Ecke gestapelt. Jetzt werden stabile Winkeleisen als Träger für den Gitterboden zugeschnitten. Durch den Boden kann der Mist in eine Kotgrube fallen. Plaziert wird der Hühnerlaster auf einer Wiese am Dorfrand. "Da säen wir dann noch mal extra eine Auslaufmischung, eine Grasmischung, für Hühner an. Auf dieser Fläche von zwei Hektar rotiert dann der Hühnerstall alle ein oder zwei Wochen", erklärt Mario Reißlandt.

"Hühneranleihen" als Finanzierung

Das Geld für die Hennen, den Lastwagen und die ersten Futterlieferungen haben Mario Reißlandt und Lisa Wiese durch die Ausgabe von Hühneranleihen zusammen bekommen. 250 Euro kostet die Aktie mit einer Mindestlaufzeit von sieben Jahren. "Wir haben drei Modelle: eine solidarische Aktie ohne Zinsen, eine Aktie mit 1,5 Prozent, das in Geld ausbezahlt wird, jedes Jahr 1,5 Prozent auf die 250 Euro. Und dann gibt’s noch die Aktie 'Naturalien'", sagt Mario. Bei der Naturalien-Aktie gibt es die Zinsen wahlweise in Form von Eiern, Brat- oder Suppenhühnern.

Netzwerk junger Ökolandwirte

Mario Reißlandt kommt aus Oberbayern, seine Lebensgefährtin aus Hildesheim. Kennengelernt haben die beiden sich an der Hochschule Eberswalde im Barnim nördlich von Berlin. So wie viele junge Biobauern, die aus anderen Bundesländern zum Studieren nach Brandenburg kamen und die sich hier jetzt eine Existenz aufbauen. Inzwischen gibt es ein regelrechtes Netzwerk junger Ökolandwirtinnen und Landwirte. Man hilft sich mit Maschinen aus, packt mit an bei größeren Aktionen wie beim Aufbau des Gewächshauszeltes auf der Sonnenburg. Mario Reißlandt holt sich manchmal auch Rat bei einem Freund und Kollegen im Oderbruch, der vor ihm fertig war mit dem Studium und der schon mehr praktische Erfahrungen hat: "Es hilft, wenn man mal eine Frage hat, welche Maschine am besten ist. Wann er seine Kartoffeln legt. Und es ist natürlich auch schön, wenn es andere Betriebe gibt, die auch gerade im Aufbau sind, in der Existenzgründung. Das gibt Mut, man steht nicht alleine da. "

"Ökonauten" und andere politische Aktivitäten

Schon an der Hochschule in Eberswalde hat sich Mario Reißlandt mit Kommilitonen zum "Bündnis junge Landwirtschaft" zusammengetan. Dazu gehört auch Willi Lehnert. Er lebt jetzt in Berlin und engagiert sich von da aus politisch für die Sache der Existenzgründer, vor allem dafür, dass die trotz hoher Bodenpreise Land kriegen. Der 33-Jährige hat außerdem die "Ökonauten" gegründet, eine Genossenschaft mit inzwischen 80 Mitgliedern. Von deren Einlagen - mindestens 500 Euro pro Genosse - wird Land gekauft und an junge Biobauern verpachtet. Die Flächen, die den Ökonauten angeboten werden, sind meistens sehr klein. Aber inzwischen melden sich auch Leiter größerer Betriebe, die Nachfolger suchen. Willi Lehnert erzählt, was ihm neulich der - nicht mehr ganz junge - Chef eines 1.000-Hektar-Hofs am Telefon sagte: "Er sagte, er sei bereit, Flächen abzugeben, weil er sie mit seinen Leuten nicht mehr richtig bewirtschaften könne. Er finde ganz schwer Nachwuchs. Darum sollten wir jemanden vorbeischicken, um zu schauen, wie wir da zusammen kommen", berichtet Willi Lehnert von dem Telefonat.

Wiily Lehnert hat unter anderem die "Ökonauten" gegründet

Wachsen durch Crowdfunding

Ein Angebot in dieser Größenordnung ist zwar eher die Ausnahme. Die meisten Ökobauern fangen mit ein paar Hektar an. Aber daraus lässt sich in Brandenburg schon was machen. Denn Berlin ist nahe, und der Appetit auf Bioprodukte aus der Region in der Hauptstadt ist groß. Beim Gemüse werde beispielsweise nur eine Fläche der Größe des Tempelhofer Feldes für den Bio-Gemüseanbau genutzt, sagt Willi Lehnert. Da also ist noch reichlich Luft nach oben. Weil der Anbau von Möhren, Sellerie und Co ziemlich viel Arbeit macht, könnten dadurch auch neue Jobs entstehen meint Willi Lehnert. Genauso wie durch die Verarbeitung von Getreide oder Milch. Dafür brauchen die Existenzgründer in Brandenburg allerdings erstmal Geld. Das sammeln sie inzwischen recht erfolgreich per Crowdfunding bei ihrer bioaffinen Kundschaft in Berlin ein. Ein junges Ökobauernpaar in der Uckermark, beide Absolventen der Hochschule Eberswalde, hat so gerade 40.000 Euro für den Ausbau einer hofeigenen Käserei eingeworben.

Nachhaltig niedergelassen

Mario Reißlandt und Lisa Wiese wollen später weitere Hühneraktien auflegen, für noch mehr Geflügel. Bis es so weit ist, steht bei dem jungen Paar noch viel auf dem Zettel. Unter anderem der Umzug in ein kleines Wohnhaus auf dem Gutsgelände. Bis jetzt leben die beiden mit ihren sechs und drei Jahre alten Jungs noch in zwei Bauwagen. "Der rote Wagen ist unser Schlafwagen. Der andere ist Küche, Wohnzimmer, Arbeitszimmer, Spielzimmer. Jetzt, wo das Wetter wieder schön wird, ist es nett. Aber der Winter war schon hart. Es ist dann sehr eng", sagt Lisa Wiese. Die Brandenburger Ökolandbau-Pioniere, meistens junge Paare mit kleinen Kindern, sind hoch motiviert und hart im Nehmen. So wie Lisa Wiese und Mario Reißlandt. Den Kontakt zur Hochschule in Eberswalde hält Biobauer Reißlandt weiterhin und stellt den eigenen Hof als Partnerbetrieb zur Verfügung: "Wir bieten Studenten die Möglichkeit, hier Projekte auszuarbeiten. Das ist noch in der Entstehung. Aber im nächsten Jahr wird sich das entwickeln. Wenn wir einen Schritt weiter sind, kann man den Studenten auch mehr bieten." Die Hochschule für nachhaltige Entwicklung profitiert also von ihren Absolventen, die sich - nachhaltig - in Brandenburg niedergelassen haben.