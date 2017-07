Helmut Krüger Potsdam Samstag, 29.04.2017 | 09:29 Uhr

"Rote Zahlen resultieren eher daraus, dass staatliche Firmen als Pöstchenversorgung für Parteigenossen missbraucht werden. "



Dass empfinde ich als reichlich pauschale und polemische Aussage.

In Bezug auf den ÖPNV ist der einzige von seiner Grundanlage profitable öffentliche Nahverkehr jener von Hongkong, bei dem "Pusher", also Schieber, die Fahrgäste in die überfüllten U-Bahn-Züge hineinpressen müssen.



Selbstverständlich ist der ÖPNV im Grunde defizitär und das muss er auch sein. Dies darum, weil der Fahrende da vorn bezahlt werden muss, der Auto- und auch der Radfahrende sich hingegen selber bezahlt und unbezahlte Stunden harter psychischer Arbeit leistet. Genau das meine ich unter "schräger Rechnung" . Plus eben der beim Kfz-Verkehr herausgerechneten externen Kosten.



Daseinsvorsorge und ein auf Gewinn ausgelegtes Unternehmen schließen sich gegenseitig aus. Die Kostentransparenz meint dagegen etwas anderes und hat mit Gewinnerzielungsabsicht nichts zu tun.