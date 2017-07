Enrico Pelocke Bischofswerda Sonntag, 16.04.2017 | 01:10 Uhr

Das ist ein sehr gutes und sinnvolles Vorhaben. Die Autofahrer werden nicht in ein fremdes größeres Auto, wofür man sich Fahrkarten kaufen muß und an Linienführungen und Haltestellen gebunden ist, umsteigen, nur um dann im selben Stau zu stehen. Nur wenn sie mit dem Bus schnell am Stau vorbei fahren und alle anderen bedingungen gut sind, kann man die AUtofahrer zum Bus nutzen bewegen. Das Auto ist als Massenverkehrsmittel in Großstädten extrem ungeeignet. Es braucht zu viel Platz. Die großstädtischen Verkehrsmengen kann man nur mit Bussen und Bahnen sinnvoll befördern. Sie haben eine viel höhere Leistungsfähigkeit als Autos.