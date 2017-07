Die BVG hat am Dienstag ihren neuen U-Bahnhof "Kienberg - Gärten der Welt" vorgestellt.



Bis zum Fahrplanwechsel im Winter hieß die Station der Linie U5 in Hellersdorf noch "Neue Grottkauer Straße". Pünktlich zum Beginn der Internationalen Gartenbauausstellung (IGA) am Donnerstag wurde der grundsanierte Bahnhof übergeben. Im Zuge der Neugestaltung wurden die Eingangsgebäude neu errichtet, die Decke wurde verschalt und der gesamte Bahnhof barrierefrei gestaltet.



Architekt Martin Renz sagte im rbb, dass der Bahnhof jetzt auch den technischen Anforderungen an ein zeitgemäßes, modernen Verkehrsbauwerk genüge.