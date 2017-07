Das französische Computerspiel-Unternehmen Ubisoft ist künftig mit seinem deutschen Tochterunternehmen Blue Byte auch in Berlin vertreten.



Der Entwickler des beliebten Spiels "Assassin's Creed" plane zunächst mit 50 Mitarbeitern, in den kommenden zehn Jahren sollen es bis zu 500 werden, wie der Berliner Senat am Mittwoch mitteilte. Berlin hat sich demnach als Standort gegen die Städte Prag, Warschau und Wien durchgesetzt.



Die ersten 50 Mitarbeiter sollen innerhalb eines Jahres eingestellt werden und dann an einem großen internationalen Titel arbeiten, sagte Benedikt Grindel, Leiter des deutschen Ubisoft-Studios Blue Byte. Berlin sei ein "inspirierendes Pflaster" und biete ein sehr kreatives Umfeld, so Grindel weiter. "Hier gibt es eine große Tradition, was Spiele betrifft." Bei der Ansiedlung in Berlin werde man vom Medienboard Berlin-Brandenburg und Berlin Partner unterstützt.