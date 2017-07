Höhere Preise für Heizöl, Strom, Reisen und Kleidung beschleunigen die Teuerung in Berlin. Im April waren die Verbraucherpreise in der Hauptstadt 1,7 Prozent höher als im Jahr zuvor, in Brandenburg waren es 18,8 Prozent. Das teilte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Donnerstag mit.