Audio: Inforadio | 07.04.2017 | Marie Asmussen | Bild: dpa/Julian Stratenschulte

Groß-Anbieter "Karls" dominiert den Markt - Druck auf Brandenburger Erdbeer-Bauern wächst

12.04.17 | 06:27 Uhr

Die ersten Erdbeeren liegen schon in den Obsttheken, auch die Verkaufsbuden des Beeren-Imperiums von Karls Erdbeer-Hof öffnen im April. Die kleineren Brandenburger Obstbauern geraten dagegen zunehmend unter Druck. Von Marie Asmussen

Im Supermarkt gibt es sie längst, die ersten Erdbeeren der Saison: aus dem Gewächshaus oder importiert aus wärmeren Gefilden. Bis die Freiland-Erdbeeren in Brandenburg erntereif sind, wird es dagegen noch wochenlang dauern. Die frühesten Sorten setzen gerade erst Blütenknospen an. Am Anfang der Saison hat die Kundschaft den größten Appetit auf Erdbeeren. Deshalb versuchen Obstbauern, die Früchte möglichst früh rot und reif zu kriegen - etwa unter Folienzelten oder Vliesdecken. Das setzt viele Erdbeerbauern in der Region unter Druck.



Erdbeeren brauchen Wetter, findet Gerhard Neumann

Erdbeeren brauchen Wetterwechsel

Auch Gerhard Neumann baut auf seinem Obsthof am Rand von Potsdam eine frühreifende Sorte an - daneben wachsen auf dreieinhalb Hektar noch eine mittlere und eine späte Erdbeer-Sorte. Los geht die Saison um den 20. Mai herum und endet im Juli. Von der Zucht unter Folien hält Gerhard Neumann allerdings nichts. Erdbeeren brauchen Wetter, sagt er, und zwar fast jeder Art. "Dadurch produziert die Pflanze - eigentlich als Selbstschutz - das richtige Gemisch von Fruchtsäuren und Zucker", erläutert Neumann. "Wenn Sie so eine Pflanze ins Gewächshaus stellen, dann schmeckt die Frucht auch wie Gewächshaus."



Spargelsaison dpa/Maurizio Gambarini Erntesaison in Brandenburg eröffnet - Naturschützer kritisieren Folien-Einsatz beim Spargelanbau Die Erntehelfer sind wieder im Einsatz: die Brandenburger Landwirte, die das Gemüse auf insgesamt 4.400 Hektar anbauen, haben die Spargelsaison am Dienstag in Beelitz offiziell eröffnet. Naturschützer kritisieren allerdings die Anbauweise des Gemüses.



Druck auf die kleinen Betriebe durch Groß-Anbieter

Die allermeisten Erdbeeren auf Neumanns Hof erntet die Kundschaft selbst. Das ist billiger, als gepflückte Ware zu kaufen. Gerhard Neumann nimmt dadurch weniger ein, spart sich aber den Arbeitslohn für Erntehelfer. Die sind in der Region sowieso kaum zu kriegen, sagt er. "Wir müssen die Leute aus Ländern holen, wo die Löhne noch niedrig sind, und mit einer hohen Arbeitslosenquote. Das wären Bulgarien, Rumänien und jetzt kommen Serbien und Kroatien hinzu."



Für Gerhard Neumann hat die Vermarktung direkt auf dem Feld noch einen Vorteil: Er muss nicht mitkonkurrieren um die besten Plätze für Verkaufsstände. Dieser Kampf ist härter geworden, nicht zuletzt durch die vielen Buden des Unternehmens Karls Erdbeer-Hof. Manch ein Familienbetrieb ist in dem Wettbewerb schon auf der Strecke geblieben, heißt es beim Gartenbau-Verband Berlin-Brandenburg.

Noch sind keine Früchte zu sehen.

Karls macht Druck

Auch Frank Wache, Brandenburger Obstbauer in der mittlerweile fünften Generation, muss sich gegen die Konkurrenz behaupten. Seine Erdbeeren wachsen auf einem einsam gelegenen Feld bei Groß Kreutz, ein gutes Stück westlich von Werder. Für Selbstpflücker ist das zu weit draußen - deshalb verkauft der 49-Jährige seine Ernte in Berlin, am Tempelhofer Damm. Auch da stehen natürlich die markanten roten Buden von Karls Erdbeer-Hof, eine sogar in Sichtweite von Waches Stand.



Wache nimmt das aber locker, auch weil die Kunden sagen, dass ihnen seine Erdbeeren noch besser schmecken als die von der Konkurrenz von Karls Erdbeer-Hof, die überwiegend aus Mecklenburg angefahren werden. Aber er sagt auch: "Karls hat einen guten Preis, und den halten sie auch einigermaßen konstant. Nicht wie im Supermarkt, wo in der ersten Woche mit Freilanderdbeeren schon Preisdumping stattfindet. Das ist natürlich eine gute Sache, dass die Firma nicht runtergeht."

Um seine Erdbeeren früh reif zu bekommen, deckt Frank Wache sie mit Fließ an

Zeitdruck ist enorm - dank der Folien

Aber trotzdem macht Karls Erdbeer-Hof Druck, nämlich Zeitdruck. Denn in den Buden des Mecklenburger Groß-Gärtners werden schon vom 15. April an Erdbeeren verkauft. Gereift sind die fast alle unter Folien-Tunneln in der Nähe von Rostock. Frank Wache kann - und will - sich diesem Zeitdruck nicht beugen. Er kommt mit seinen Brandenburger Früchten erst einen Monat später auf den Markt.



Den Verkaufsstand in Berlin-Tempelhof öffnet Wache ab Mitte Mai. Das ist für Freilanderdbeeren immer noch riskant früh. Damit die Früchte wirklich rechtzeitig reif sind, ist ein großer Teil von Waches Erdbeerfeld bei Groß Kreutz mit einem riesigen weißen Vlies abgedeckt.

Der Chef pflückt mit

Wenn diese frühe Sorte durch ist, dann kommt die Lieblingserdbeere von Frank Waches Kunden, die "Korona". Diese Erdbeere ist ziemlich weich, verträgt deshalb weder eine lange Lagerung noch weite Transporte, eignet sich also perfekt für die regionale Direktvermarktung. Aber die empfindliche "Korona" mag kein extremes Wetter. Zur Sicherheit baut Frank Wache deshalb die Paralell-Sorten "Symphonie " und "Daroyal" an, "dass man Überschneidungen hat und, falls 'Korona' verregnen oder Sonnenbrand haben sollte, andere Sorten noch im gleichen Erntefenster vorhanden sind". Egal ob "Korona", "Symphonie" oder "Daroyal" - alle müssen per Hand gepflückt werden. In der Erntezeit beschäftigt Frank Wache Saisonkräfte aus Polen. Mit einheimischen Pflückern habe es nicht funktioniert, sagt er. Auch deshalb pflückt der Chef mit und arbeitet sich gebückt die 250 Meter langen Reihen rauf und runter. "Man muss schon Vorbild sein", sagt Wache. "Man muss wissen, wie viel man schafft von der jeweiligen Sorte, denn jede Sorte hat unterschiedlichen Behang. Und deswegen muss man einigermaßen wissen, was auf dem Feld los ist." Die ersten zwei Tage seien schmerzhaft, so Wache, aber "dann weiß das Kreuz, wo es hingehört".