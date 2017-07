Der frühere Regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit (SPD), soll den Tarifkonflikt mit den Flugbegleitern beim Lufthansa-Billigableger Eurowings schlichten. Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo und Eurowings hätten Wowereit als Schlichter gewinnen können, teilte Ufo am Donnerstag in Frankfurt am Main mit.