Ingenieure werden gesucht - vor allem in Zukunft

Der Bedarf an Fachkräften ist in Berlin höher als das Angebot: 41.000 Personen fehlen derzeit dem Berliner Arbeitsmarkt. Das hat der aktualisierte Fachkräftemonitor ergeben, den die IHK Berlin am Montag vorgestellt hat. Zudem wird die Kluft zwischen Angebot und Nachfrage immer größer. Nach Einschätzung der IHK wird der Engpass bis 2030 auf 186.000 ansteigen.