CCY Berliner Dienstag, 18.04.2017 | 08:07 Uhr

Grundsätzlich musste ich erstmal schallend lachen bei dem Satz, Trinkgeld spiele keine Rolle, da die Auszubildenden zu wenig mit dem Kunden Kontakt hätten - die Wahrheit ist vielmehr, das die Auszubildenden bereits in den ersten Lehrmonaten von ihren Chefs bereits ungeniert und meist ohne Hinweis auf den Kunden losgelassen werden - zumindest auf den vermeindlich einfachen Herrenschnitt, natürlich zum normalen Entgelt. Wenn der dann zwischen 15 und 25 € kostet, ist das zumindest für den Inhaber bei einem Arbeitseinsatz von ca 15 min eine sehr stattliche Marge. Aber zum generellen Problem: Tatsache ist, das es auf der einen Seite hart arbeitendende Mitbürger gibt, egal ob im Friseurhandwerk, in den sozialen Berufen oder wo auch immer, die am Ende des Tages sehenden Auges von unseren Politikern in die Altersarmut geschickt werden. Auf der anderen Seite gibts diejenigen, die ihr Leben genießen und sich entspannt im Netz des deutschen Sozialsystems eingenistet haben. Menschen, egal ob Deutsche oder Ausländer, die sich ungeniert an dem bedienen, was die hart arbeitende Bevölkerung erwirtschaftet hat, ohne je einen Cent dazu beigetragen zu haben oder auch beitragen zu wollen. Dies ist wunderbar möglich, da in Deutschland schon lange nicht mehr Leistung belohnt wird, sondern ausschließlich das Geld der Leistenden verteilt wird - es gilt das Motto des Sozialismus, das Geld anderer Leute zu verteilen, bis es alle ist, um sich dann zu beklagen, das es alle ist. Hört man vor diesem Hintergrund die Forderungen der SED-Nachfolgepartei Die Linke, wie wir in Zukunft mit Dauerarbeitslosen und Mietnomaden umzugehen haben, denen trotz bewusster Nichtleistung ein staatlicher Freibrief eingerichtet werden soll, weiss man, woher dies alles kommt. Liebe Leute, das System nennt sich Volkswirtschaft, und wenn dies durch unsere Politiker runtergewirtschaftet wird, betrifft dies nicht nur das Friseuerhandwerk !