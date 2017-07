Romanus WEGENER Berlin - Steglitz Samstag, 22.04.2017 | 05:05 Uhr

Dies ist nur eine Branche von vielen wo skrupellos versucht wird permanent einen bescheidenen Lohn noch zu drücken. Diese Lohndrückerei ist weit verbreitet. Besonders in der Reinigungsbranche, im Hotelgewerbe und im Bauhandwerk sowie in der Sicherheitsbranche.

Respekt vor diesem Herren - weiter so!

Bitte bringen sie unbedingt immer wieder solche Berichte.

Die Lohndrückerei schmälert nicht nur den Lebensstandart der ausgebeuteten Personen, sie schmälert auch die Sozialkassen und trägt so zur massenhaften Altersarmut bei.

Die Deutschen müssen auch endlich lernen den Wert von Reinigungskräften, Pflegepersonal und Servicekräften mehr zu schätzen. Von Mo. - So. sind sie 24 Stunden für uns im Einsatz