Was mit dem Geld tatsächlich passiert, bleibt den Gewinnern überlassen. Es geht um einen Vertrauensvorschuss. Der Berliner Michael Bohmeyer hatte die Idee dazu. Er will neuen Schwung in die Diskussion bringen und die Eigenverantwortung der Gewinner stärken. Der 32-Jährige will ausprobieren, wie ein bedingungsloses Grundeinkommen in der Praxis wirkt. "Man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass viel mehr Menschen Lust haben, sich selbstständig zu machen oder auch mutigere Entscheidungen treffen, bessere soziale Beziehungen führen. All das erleben wir in unseren Experimenten und das könnte in der ganzen Gesellschaft funktionieren", so Bohmeyer. Um zu erfahren, ob und wie sich das Leben mit bedingungslosem Grundeinkommen auswirkt, sollen die Gewinner laufend befragt werden.