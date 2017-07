Die Mieten steigen weiter - aber nicht mehr so stark

In Berlin sind die Mieten im vergangenen Jahr wieder deutlich gestiegen, aber nicht so stark wie zuvor. Das geht aus dem Wohnungsmarktbericht der landeseigenen Investitionsbank Berlin (IBB) hervor, der am Freitag vorgestellt wurde. Wer eine neue Wohnung bezog, musste demnach im Mittel 9,07 Euro kalt pro Quadratmeter zahlen. Das waren drei Prozent mehr als 2015. Damals waren die Mieten noch um knapp sieben Prozent gestiegen.