Eier aus Freilandhaltung ins Osternest? Das könnte in Berlin und Brandenburg schwierig werden. Denn es gibt sie noch nicht wieder in allen Supermärkten. Dass die Stallpflicht für Hühner in Brandenburg nun aufgehoben wurde, kommt wohl zu spät. Von Annette Bräunlein

In Brandenburg, wo Hunderte Millionen Eier pro Jahr produziert werden, galt die Stallpflicht für Geflügel seit Dezember. Bereits vor rund drei Wochen wurde die Vorschrift gelockert und galt nur noch für bestimmte Risikogebiete. Am Montag hob das Brandenburger Verbraucherschutzministerium die Stallpflicht nun vollständig auf. Geflügelbetriebe müssen allerdings als weitere Abwehrmaßnahme für den Vogelgrippeerreger die vom Bundeslandwirtschaftsministerium angeordneten strengen Biosicherheitsmaßnahmen bis zum 20. Mai aufrechterhalten.

Wer sein Osternest mit Eiern aus Freilandhaltung füllen will, könnte in Berlin und Brandenburg beim Gang in den Laden eine Enttäuschung erleben: Beim Großteil der einschlägigen Supermarkt-Ketten gibt es noch nicht flächendeckend wieder Freilandeier zu kaufen. Denn bis vor wenigen Wochen galt an vielen Orten bundesweit – auch in Berlin und Brandenburg – eine Stallpflicht für Geflügel. Grund war die Vogelgrippe bei Wildvögeln. Zum Schutz vor Ansteckung wurde Hühnern, Enten und Gänsen ihr gewohnter Auslauf an der frischen Luft verweigert. Eier von Freilandhennen, die ausschließlich im Stall gehalten werden, gelten jedoch in einer Übergangsfrist von zwölf Wochen als Eier aus Bodenhaltung.

Doch die Aufhebung der Stallpflicht heißt nicht unbedingt, dass zu Ostern wieder genügend Eier aus Freilandhaltung in den Supermarktregalen liegen. So können etwa die Ketten Rewe, Aldi-Nord und Edeka noch nicht wieder flächendeckend Freilandeier anbieten. Bei Rewe, zu dem auch der Discounter Penny gehört, hieß es am Montag: "In der Region Berlin-Brandenburg werden wieder erste Freiland-Eier angeboten." Bundesweit könne Rewe "vereinzelt in einigen Regionen in unseren Märkten bereits auch wieder Freilandeier anbieten".

Edeka teilte mit, dass aufgrund der bundesweit noch in vielen Regionen geltenden Stallpflicht "die Verfügbarkeit von Freilandeiern in vielen Regionen eingeschränkt" sei. Ob Berlin und Brandenburg davon betroffen sind, dazu könne Edeka keine Angaben machen. Grund sei "die genossenschaftliche Struktur mit rund 4.000 selbstständigen Kaufleuten zusammen, die ihr Sortiment individuell auf die Kundennachfrage vor Ort ausrichten". Auch Aldi Nord könne "leider noch nicht wieder flächendeckend in allen Filialen Eier aus Freilandhaltung anbieten", hieß es von dem Discounter. Von Lidl war kurzfristig keine Auskunft zu bekommen.



Der Verband der Geflügelwirtschaft bestätigte eine "deutschlandweite Knappheit" an Freilandeiern. Zur Region Berlin-Brandenburg konnte der Verband allerdings keine Angaben machen.