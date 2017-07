Björn Hanau Mittwoch, 31.05.2017 | 11:23 Uhr

@ Tom

naja im Großen und Ganzen geht es ja nicht nur ums sparen alleine, sondern auch darum die Möglichkeit zu nutzen den Großen Firmen die Monopol-Stellung zu entziehen, die zu dieser Zeit eben auch Dinge gemacht haben die ich mir so nicht bieten lassen wollte. Von daher waren Konkurrenzmodelle ja nicht abwegig.

Schauen Sie sich doch mal die Manipulationstechnik im allgemeinen an. Bei Möbel Höffner steht eine Küche mit UVP: 18.000 EUR - Sonderangebot 5.000EUR. Da frag ich mich wie kommt diese Firma denn bitte auf ihre UVP, spich ich soll doch vermittelt bekommen Unmengen zu sparen und was mir das Unternehmen für ein tolles Angebot unterbreitet. Die Wahrheit ist ich hab eine Küche für 5.000 EUR gekauft der Rest ist Wunschdenken dieser Firma. Und so werden sie ja auch als Altkunde in solchen Verträgen gehalten. Jahrelanger treuer Bestandskunde zahlt 50 EUR für seinen uralt DSL-Anschluss, während der Neukunde beim gleichen Unternehen mehr Leistung zum günstigeren Preis erhält.