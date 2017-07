SBT Mitarbeiter Berlin Mittwoch, 19.04.2017 | 18:29 Uhr

Es kann nur noch besser werden. Der Betriebsrat hatte mir nicht einmal gestattet Überstunden aufzubauen, auf das ich hätte einen Tag eher gehen können. Statt dessen bekam ich die Mitteilung, das ich doch einen halben Tag Urlaub nehmen soll. Das ich aber meinen Urlaub anders verplant hatte, war dem egal. Ich bin froh das dieser Betriebsrat weg ist und vielleicht so wieder Ruhe einkehrt. Ich kann nicht verstehen, das man den alten Betriebsrat so hinter her weint. Und ich kann auch nicht verstehen, warum dieser sich jetzt erst so groß an die Presse wendet. Dieser war so lange im Amt und hätte viel früher was machen können. Ich habe mir die Links angeschaut, die sind uralt! All meine Kollegen im Team hoffen, das der neue Betriebsrat besser wird als der alte BR.