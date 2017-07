Arbeiten ohne Papiere in Berlin

Martin* lebt prekärer als die meisten anderen in Berlin. Er hat keine Papiere, also auch keine Krankenversicherung oder andere Sicherheiten. Martin ist Teil einer Schattenwirtschaft. Verliert er seinen Job, verliert er auch seine Lebensgrundlage. Von Andrea Everwien

Martin* ist ein Geist in unserer Stadt. Eigentlich gibt es ihn nicht. Er ist ein "Illegaler". In Frankreich sagt man schöner: ein "Sans-papiers", einer ohne Papiere. Woher er kommt, tut nichts zur Sache, vielleicht aus Albanien oder Nordafrika, vielleicht auch aus Pakistan oder Lateinamerika. Martin ist ein Wirtschaftsflüchtling. Er sagt von sich: "Ich bin ein glücklicher Mensch. Ich habe einen Job, ich gehe putzen, davon lebe ich ganz gut. Ich kann sogar meiner Familie noch Geld nach Hause schicken."

Der Verein "Xochicuicatl" bietet Migranten mit und ohne Papieren Rat und Unterstützung, vor allem Frauen aus Lateinamerika und Südeuropa. Landsleute bezahlen, weil sie Menschen ohne Papiere einen Job vermittelt haben? Vereinskoordinatorin Claudia Tribin kennt solche Geschichten vom informellen Arbeitsmarkt. "Ich habe gehört, dass es Personen gibt, die eine Zwischenagentur zwischen den Arbeitgebern und den Landsleuten bilden. Sie vermitteln dann Jobs und an diese Leute bezahlt man dann Kommissionen." Martin beschreibt den Vorgang so: "Meine Landsleute haben eine legale Aufenthaltsgenehmigung. Die leihen sie mir, damit ich offiziell einen Vertrag mit meinem Arbeitgeber machen kann. Dafür muss ich ihnen eben Geld geben."

Rund 1.000 Euro bekommt er im Monat für 40 bis 45 Stunden Schufterei pro Woche. Mit rund sechs Euro pro Stunde liegt sein Verdienst weit unter dem Mindestlohn von 8,84 Euro. Obwohl seine Firma den laut Vertrag bezahlt, lässt sie ihn für das Geld länger arbeiten. Martin erzählt, dass er dann ja auch noch seinen Landsleuten Geld geben müsse. "Die haben mir den Job organisiert und darüber bin ich sehr froh. Also muss ich ihnen natürlich etwas bezahlen", sagt er.

Trotzdem ist für ihn alles gut - solange es eben gut geht. Aber was, wenn er sich doch einmal verletzen sollte? Die Hilfsorganisation "Medibüro" in Kreuzberg sieht täglich Menschen ohne Papiere, die irgendwann doch zum Arzt müssen - und es eigentlich nicht können, weil sie "Geister" sind, nicht existieren und natürlich auch keine Krankenversicherung haben.

Im "Medibüro" finden sie unentgeltlich Hilfe. Die Mitarbeiter finden, Gesundheit sei ein Menschenrecht, das nicht vom aufenthaltsrechtlichen Status abhängen sollte. "Wir haben ein Netzwerk von ungefähr 120 oder 130 Ärztinnen und Ärzten, sowie Krankenhäusern, Apothekern und Hebammen, die unentgeltlich für das Medibüro arbeiten", sagt Flaminia Bartolini, die im Medibüro arbeitet.

Diagnostik und Medikamente werden aus Spenden finanziert. Die fließen aber gerade nicht sehr reichlich, weshalb die Unterstützer auf die Einführung eines anonymen Krankenscheins für alle hoffen. Martin will aber solche staatlichen Leistungen eigentlich gar nicht in Anspruch nehmen. Genau so wenig, wie er auf die Idee käme, um Asyl zu bitten. "Nein, das ist nichts für mich, ich bin jung, ich bin zuversichtlich und stark, ich brauche kein Geld vom Staat."