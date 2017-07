Video: Abendschau | 21.04.2017 | Frank Drescher

Arbeitsmigranten als Scheinselbständige - Schuften auf der Baustelle für 28 Euro - am Tag

22.04.17 | 15:13 Uhr

Sie arbeiten hart und stehen am Ende doch mit einem Hungerlohn da: Arbeitsmigranten werden als billige Kräfte beim Bau ausgenutzt. So auch am Berliner Bundeswehrkrankenhaus oder am Naturkundemuseum. Einer spricht öffentlich über seine Erlebnisse. Von Frank Drescher

Auf der Baustelle des Bundeswehrkrankenhauses in Berlin-Mitte gibt es Jobs, die Fragen aufwerfen. Rodian Burca, 28, aus der Republik Moldau, hatte einen solchen Job. Bis Anfang Februar schuftete er bis zu zehn Stunden täglich hier: Wände abbrechen, Müll beseitigen. Bekommen hat er dafür 28 Euro pro Tag, wie er sagt. Dabei sei ihm mehr versprochen worden. Weil er sich betrogen fühlte, nahm er Fotos auf und spielte sie dem rbb zu. Inzwischen ist Rodian Burca wieder zurück in Moldau und erklärt via Skype, warum es ihn nach Berlin verschlug. Denn eigentlich ist er Lehrer von Beruf. "Die Löhne sind bei uns nicht hoch. Als Lehrer verdient man in Moldau 150 bis 200 Euro, und so viel zahle ich hier allein schon für meine Wohnung", sagt der 28-Jährige. "Aber ich muss mehr verdienen, denn meine Mutter und mein jüngerer Bruder haben gesundheitliche Probleme, und ich muss sie unterstützen.“

Eine Anzeige im Internet lockte ihn. Eine moldauische sogenannte Personalvermittlungsagentur verspricht darin legale Arbeit in der EU. Mit einem Touristenvisum reist Rodian Burca ein. Bald arbeitet er auch auf anderen Baustellen, zum Beispiel am Naturkundemuseum, aber auch in Potsdam. Jetzt will er den versprochenen Arbeitslohn. Die Firma, für die er gearbeitet hat, behauptet, die 28 Euro pro Tag seien ein Vorschuss. Die volle Summe wolle sie zahlen, wenn er eine Rechnung stellt und eine Gewerbeanmeldung vorlegt. Denn er sei Subunternehmer gewesen und kein Angestellter.

Typischer Streitfall

Für Laura Chelebet klingt das nach einer Ausrede. Im Beratungsbüro für entsandte Beschäftigte hat sie täglich mit solchen Streitfällen zu tun. "Solche Stellungnahmen sind aus der Erfahrung des Beratungsbüros sehr typisch. Vor allem in der Baubranche, wo verschiedene Firmen versuchen, durch Scheinselbständigkeit den rechtmäßigen Tariflohn beziehungsweise den Mindestlohn zu umgehen“, sagt die Beraterin.

Subunternehmen schwer zu kontrollieren

Das Problem: Der Einsatz von Subunternehmen auf dem Bau ist allgemein üblich. Keine Baufirma kann für alle Gewerke die Spezialisten selbst einstellen. Das macht es Fahndern so schwer, die Illegalen zu entdecken, sagt Dieter Dewes von der Deutschen Zoll- und Finanzgewerkschaft. "Sie müssen eine Geschäftsprüfung machen, sie müssen in die Betriebe gehen, sie müssen alles rausfiltern, alle Tatbestände aufdecken und hinterfragen, sie müssen Zeugenbefragungen machen und so weiter. Das ist ein sehr, sehr kompliziertes Verfahren, für das man dann auch Personal benötigt.“ Und an Personal fehlt es dem Zoll oft. Da stellt sich die Frage: Wie gut kontrollieren eigentlich die Bauherren die Firmen, die bei ihnen arbeiten? Auf Baustellen der öffentlichen Hand müssen die Baufirmen ihre Subunternehmen unaufgefordert dem Bauherren nennen, erklärt das Naturkundemuseum auf rbb-Anfrage.

Ketten von Subunternehmen

Die Firma, für die Rodian Burca geschuftet hat, steht ganz am Ende einer Kette von Subunternehmen. Wir fragen am Anfang der Kette an. Laut Gesetz haftet die bauausführende Firma für alle ihre Subunternehmer. Auf rbb-Anfrage erklärt sie, dass sie den Sachverhalt immer noch prüfe. Dabei weiß sie schon seit Wochen von Rodian Burcas Fall. Er will seinen Lohn jetzt einklagen. Der Beitrag ist Teil einer Wochen-Serie über prekäre Arbeitsverhältnisse in Berlin, die von 17. bis 21. April um 19.30 Uhr in der rbb-Abendschau ausgestrahlt wurde.