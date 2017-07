S-Bahn-Kunden am Berliner Stadtrand könnten in einigen Jahren auch mit selbstfahrenden Bussen statt mit dem Auto zum Bahnhof kommen. Das hält S-Bahn-Chef Peter Buchner für möglich. "Ich bin ein großer Fan automatischer Zubringerbusse", sagte Buchner der Deutschen Presse-Agentur. Das sei zwar noch Zukunftsmusik. Mit einem Partner könne die S-Bahn ein solches Projekt in ein paar Jahren aber umsetzen.

Buchner erteilte Forderungen eine Absage, die Tarifzone B über den Stadtrand hinaus auszuweiten, um Wohnstraßen am Stadtrand von parkenden Autos der Pendler zu entlasten. Anlass für diese Idee der CDU: Viele Pendler aus dem Bereich C - also Brandenburg - fahren mit dem Auto bis an den Rand von Berlin, damit sie weniger für die S-Bahn zahlen müssen. Statt des ABC-Tickets brauchen sie dann nur ein AB-Ticket.