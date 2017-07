Erntesaison in Brandenburg eröffnet

Die Erntehelfer sind wieder im Einsatz: die Brandenburger Landwirte, die das Gemüse auf insgesamt 4.400 Hektar anbauen, haben die Spargelsaison am Dienstag in Beelitz offiziell eröffnet. Naturschützer kritisieren allerdings die Anbauweise des Gemüses.

Die ersten Brandenburger Spargelstangen sind schon vor einigen Wochen gestochen worden - am Dienstag wurde nun in Beelitz (Potsdam-Mittelmark) offiziell die Saison eröffnet. Bis Ende Juni müssen die Landwirte einen großen Teil ihres Umsatzes zusammenhaben, teilte das Agrarministerium mit. Denn am 24. Juni zum Johannistag endet die Saison traditionell.

Mittlerweile produzieren 92 Betriebe im Land Spargel auf etwa 4.400 Hektar - nur noch Niedersachsen hat mit knapp 6.000 Hektar mehr mit Spargel bebaute Fläche. Allein zum Spargelanbaugebiet in Beelitz gehören 15 Höfe mit einer Anbaufläche von 1.300 Hektar. 2016 wurden in Brandenburg 19.600 Tonnen gestochen. Das war so viel wie noch nie seit 1991.