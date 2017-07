Rund 25 Meter lang, bis zu 44 Tonnen schwer: So genannte Gigaliner sind derzeit versuchsweise in Brandenburg unterwegs und sollen demnächst zum normalen Straßenbild gehören. Mehrere Umweltverbände haben jetzt Klage gegen die riesigen Lkw eingereicht.

Mehrere Umwelt- und Verkehrsverbände haben Klage gegen den Einsatz von Riesen-Lkw - sogenannten Gigalinern - auf deutschen Straßen eingereicht. Wie der Vertreter der Kläger Allianz pro Schiene, BUND und Deutsche Umwelthilfe am Mittwoch sagte, wurde die Klage am Vortag beim Verwaltungsgericht Berlin eingereicht. Die generelle Zulassung Gigalinern verstoße gegen europäisches Recht, sagten Vertreter der Verbände bei einer Pressekonferenz in der Hauptstadt.