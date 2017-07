Früher ein US-Militärkrankenhaus, in ein paar Jahren ein Hort der Ideen: Das FUBIC in Dahlem soll Berlins zweitgrößter Start-up-Campus werden. In direkter Nachbarschaft zur Freien Universität entsteht ein neues Naturwissenschaftliches Forschungszentrum. Einzig die Bewohner des Bezirks haben noch ein Wörtchen mitzureden.