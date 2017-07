Der Berliner Krankenhaus-Betreiber Vivantes hat 2016 trotz höherer Investitionskosten im laufenden Geschäft besser verdient. Wie das kommunale Unternehmen bei der Vorstellung seiner Geschäftszahlen am Donnerstag berichtete, stand unterm Strich ein Plus von 13,2 Millionen Euro. Damit erreicht es seit 2004 positive Jahresabschlüsse, so die Geschäftsführung.