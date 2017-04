Die 450 Beschäftigten von Zoologischer Garten und Tierpark Berlin wollen mit Streiks höhere Gehälter durchsetzen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi teilte am Dienstag mit, in den nächsten Tagen Warnstreiks ankündigen zu wollen.



Der Kommunale Arbeitgeberverband (KAV) Berlin reagierte am Freitag mit Unverständnis auf die angekündigten Warnstreiks während der laufenden Tarifrunde. "Für uns ist nicht nachzuvollziehen, warum Verdi bereits nach der ersten Verhandlungsrunde und einem guten Arbeitgeberangebot zu Warnstreiks aufruft", sagte die Berliner KAV-Geschäftsführerin Claudia Pfeiffer. In der ersten Verhandlungsrunde am Dienstag konnte sich die Gewerkschaft nicht mit dem Arbeitgeberverband auf einen neuen Entgelttarifvertrag einigen.

Verdi fordert eine Anpassung der Bezahlung auf dem Niveau des öffentlichen Dienstes und eine unbefristete Übernahme der Auszubildenden. Nach Angaben der Gewerkschafter sind die Berliner Tierpfleger besonders schlecht bezahlt: In Berlin verdient ein ausgebildeter Tierpfleger mit drei Jahren Berufserfahrung mit rund 1.900 Euro brutto bis zu 600 Euro weniger als in vergleichbaren Zoos anderer Städte.