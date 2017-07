Bild: dpa/Jens Wolf

Königs Wusterhausen - Wiesenhof erhöht Kapazitäten - ohne Genehmigung

10.04.17 | 19:57 Uhr

Die Firma Wiesenhof will ihre Geflügel-Verarbeitung in Königs-Wusterhausen ausbauen: In Zukunft sollen erheblich mehr Tiere verarbeitet werden. Das Genehmigungsverfahren läuft noch. Doch laut Landesregierung hat die Firma ihre Kapazitäten bereits erweitert.



Die Firma Wiesenhof plant, die Kapazitäten des Geflügel-Verarbeitungswerks im Königs-Wusterhausener Ortsteil Niederlehme (Dahme-Spreewald) zu erhöhen. Statt 190 Tonnen sollen in Zukunft täglich 352 Tonnen verarbeitet werden. Die dafür notwendige Genehmigung hat das Unternehmen beim zuständigen Landesamt für Umwelt (LfU) beantragt. Doch nach Hinweisen aus der Bevölkerung hatte der Brandenburger Grünen-Abgeordnete Benjamin Raschke den Verdacht, dass das Unternehmen seine Kapazitäten bereits erhöht haben könnte. Deswegen stellte er am 6. April an Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger (SPD) eine mündliche Anfrage. "Hat die Märkische Geflügelhof-Spezialitäten GmbH dennoch bereits schon jetzt und damit vorzeitig die Kapazität ihres Schlacht- und Verarbeitungsbetriebes gegenüber dem genehmigten Niveau erhöht?" Darauf die Anwort der Landesregierung: "Die angesprochene Kapazitätserhöhung ist erfolgt. Wir befinden uns derzeit in der Überprüfung des Sachverhaltes."



Landesamt für Umwelt prüft Umfang der Erhöhung

Auf Nachfrage bestätigte das für die Genehmigung zuständige Landesamt für Umwelt (LfU) am Montag rbb|24, dass die Kapazitätserhöhung Gegenstand des Genehmigungsverfahren sei. In der schriftlichen Mitteilung des LfU-Sprechers, Thomas Frey, heißt es: "Die Erhöhung der Schlachtkapazitäten in Folge des Brandes in Lohne ist dem LfU bekannt." Hintergrund: An Ostern 2016 war ein Wiesenhof-Schlachtbetreib im niedersächsischen Lohne abgebrannt. Das Werk in Königs Wusterhausen sollte anscheinend einne Teil der dortigen Kapazitäten übernehmen. Es werde geprüft, so Frey in der Mittleiung weiter, welchen Umfang die Kapazitätserhöhung und ob dies Einfluss auf die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens habe.



Wiesenhof: im Rahmen der erteilten Gehnehmigungen

Auf Anfrage versicherte die Firma Wiesenhof dagegen rbb|24, "dass wir an unserem Standort in Königs Wusterhausen im Rahmen der von den Behörden erteilten Genehmigungen arbeiten". Die Produktionskapazität in Niederlehme habe ausgeweitet werden müssen aufgrund der Notsituation nach dem Brand in Lohne, betonte die Sprecherin zudem gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. "Die Anhebung der Kapazität geschah mit Kenntnis und in Abstimmung der zuständigen Behörden, um tierschutzwidrige Zustände zu vermeiden", fügte sie hinzu.

Raschke: Genehmigung nicht erteilen

Grünen-Politiker Raschke wiederum äußerte heftige Kritik an Wiesenhof. "Dass Wiesenhof die Kapazität zu diesem Zeitpunkt längst heimlich erhöht hat, macht mich sprachlos", so der landwirtschaftspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion bereits am Freitag in einer Mitteilung. Das Ganze reihe sich ein in die bisherigen Verfehlungen des Konzerns und bestätigte, dass er kein vertrauenswürdiger Partner für die Brandenburger Landwirtschaft sei. "Ich sehe nicht, wie das Landesamt für Umwelt jetzt noch eine Genehmigung erteilen könnte", so Raschke.



"Wiesenhof hat den Dialog abgelehnt"

Seit Bekanntwerden der Ausbaupläne im vergangenen Oktober gibt es Widerstand in Königs Wusterhausen. Immer wieder hatten in den vergangenen Monaten Menschen gegen Wiesenhof protestiert.



Die Demonstranten befürchteten eine zusätzliche Umweltbelastung: mehr Gestank, mehr Verkehr, und auch die Gefahr einer Trinkwasserverschmutzung. Wiesenhof wiederum hatte dem rbb im März auf Anfrage mitgeteilt, es entstünden keine zusätzlichen Lärm- und Geruchsemmission, weil die Lebendtierannahme mit zusätzlicher Filtertechnik ausgestattet worden sei.