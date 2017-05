Der Air-Berlin-Dienstleister Aeroground weist die Schuld für aktuelle Probleme mit Verspätungen am Berliner Flughafen Tegel von sich. Die Abfertigung laufe "mittlerweile weitgehend stabil", teilte das Tochterunternehmen des Münchner Flughafens am Freitag mit.

Momentane Verspätungen bei Air Berlin stünden nicht in Zusammenhang mit Aeroground, hieß es weiter. Das Unternehmen betonte zudem, die von Air Berlin zusätzlich eingesetzten Mitarbeiter seien nicht im Aufgabenbereich von Aeroground tätig.

Air Berlin hatte am Donnerstag mitgeteilt, Mitarbeiter der Fluggesellschaft aus der Verwaltung und anderen Bereichen würden freiwillig am Flughafen aushelfen und auch in Abfertigung arbeiten. Täglich seien etwa acht Mitarbeiter im Freiwilligen-Einsatz. Die Aktion soll zunächst bis Ende Juni dauern.

Aeroground hatte die Abfertigung von Air Berlin in Tegel Ende März übernommen. Danach begannen die Probleme bei der Gepäckbeförderung.

Sendung: Abendschau, 12.05.2017, 19:30 Uhr