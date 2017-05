Die eigene Wohnung über Airbnb an Touristen zu vermieten – diesen lukrativen Nebenverdienst haben nun auch viele Potsdamer für sich entdeckt. In Brandenburg ist das zwar erlaubt. Doch auch hier regt sich nun Widerstand. Von Anne Demmer

In Potsdam gibt es derzeit rund 300 Angebote, die bei Airbnb angezeigt werden. Und es werden immer mehr, beobachtet Rainer Radloff vom Deutschen Mieterbund im Land Brandenburg. "Es darf nicht zu Kosten des Wohnungsangebots gehen und des Missbrauchs von Wohnungen durch Touristenvermietung und Umwandlung in Gewerberäume. Doch genau dort liegt unser Problem, und hier muss eingegriffen werden", fordert er angesichts des angespannten Wohnungsmarkts in Potsdam und Umgebung.



Dabei geht es Radloff um ganze Wohnungen und nicht um Zimmer, die sporadisch bei Airbnb angeboten werden. Auch Gregor Jekel, Bereichsleiter Wohnen der Stadt Potsdam, sieht das Problem: "Die Voraussetzung wäre eine rechtliche Grundlage, die das Land schaffen muss, ähnlich wie das Zweckentfremdungsverbot in Berlin. Darum würde ich das Land bitten, entweder ein Gutachten in Auftrag zu geben, oder eine Grundlage zu schaffen, dass wir so etwas gemeldet bekommen."