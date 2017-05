Lieferdienst Fresh jetzt auch in Deutschland - Amazon startet Online-Supermarkt in Berlin und Potsdam

04.05.17 | 10:26 Uhr

Die meisten Supermärkte haben längst einen Lieferservice im Programm. Trotdzem blickt die Branche gespannt aus den Start vom Amazon Fresh in Deutschland, die in Berlin und Potsdam am Donnerstag mit ihrem Angebot starten.



Über einen Start von "Amazon Fresh" in Deutschland wird seit langem spekuliert. An diesem Donnerstag startet der Online-Supermarkt nun in Berlin und Potsdam und damit erstmal in Deutschland. Der Online-Händler will klassischen Supermärkten mit einer großen Auswahl aus 85.000 Artikeln und kurzen Lieferzeiten Konkurrenz machen.



Service nur für Abo-Dienst-Kunden von Amazon Prime

Der deutsche Lebensmittelhandel gilt als hart umkämpft. Allgemein wird erwartet, dass "Amazon" die Branche weiter unter Druck setzen kann. Wer bei "Fresh" bis 12 Uhr mittags bestellt, soll noch am selben Tag beliefert werden. Bestellungen, die bis 23 Uhr eingehen, werden den Angaben zufolge am kommenden Tag in einem Zwei-Stunden-Fenster geliefert. Allerdings bekommen nur Kunden des kostenpflichtigen Abo-Dienstes "Amazon Prime" einen Zugang zum Lebensmitteldienst. Sie bekommen einen kostenlosen Probemonat. Danach kostet sie der Service 9,99 Euro im Monat. Dafür sollen die Kunden unbegrenzt viele Lieferungen ab einem Mindesteinkaufswert von 40 Euro bestellen können.

Deutsche Post freut sich auf neues Angebot

Der Deutschlandchef von "Amazon Fresh", Florian Baumgartner, sagte, vor einer Ausweitung in weitere Städte solle der Dienst auch durch Feedback der Nutzer verbessert werden. "Wir überlegen uns methodisch und sehr spezifisch, wie wir dieses Angebot um andere Postleitzahlgebiete erweitern werden", so Baumgartner weiter. Geliefert werden die Lebensmittel von der Post-Tochter DHL, bestätigte ein "Amazon"-Sprecher auf Anfrage. Die Deutsche Post arbeitet bereits eng mit "Amazon" zusammen. Sie liefert Pakete für den US-Riesen aus, auch für Amazon-Prime-Kunden übernimmt sie die Zustellung. Der Bonner Konzern profitiert vom Boom des Online-Handels. "Amazon ist ein sehr großer Kunde und Partner", hatte Post-Chef Frank Appel erst Ende April betont. "Kaum ein Markt wächst so rasant wie der Handel im Internet. Mehr Handel im Internet heißt: mehr Pakete."



Online-Umsatz mit Lebensmitteln wird dramtisch zulegen

Traditionelle Lebensmittelhändler haben sich auf die Expansion des US-Riesen in den hart umkämpften deutschen Lebensmittelmarkt vorbereitet. Einige haben sich bereits mit eigenen Online-Shops in Stellung gebracht. Der Lebensmittelhändler Rewe, der nach Edeka die Nummer zwei im deutschen Markt ist, wolle sich von Amazon nicht bange machen lassen, machte Rewe-Chef Alain Caparros deutlich. Die Kölner lägen im Online-Handel in Deutschland mit frischen Lebensmitteln vorn. Der Online-Umsatz mit Lebensmitteln soll nach Prognosen des Marktforschers GfK von 1,1 Milliarden Euro im Jahr 2014 auf jährlich mehr als sieben Milliarden Euro im Jahr 2025 wachsen.



Produkte aus 25 lokalen Geschäften im Sortiment

Der deutsche "Amazon Fresh"-Chef Baumgartner berichtete: "Die Messlatte im Lebensmittelhandel liegt enorm hoch. Wir wollen uns die Zeit nehmen und starten mit einem sehr umfangreichen Sortiment auf einem begrenzten Gebiet."



In Berlin sind im Angebot von "Amazon Fresh" frisches Fleisch, Obst und Gemüse sowie gekühlte Artikel. Zusätzlich kommen Produkte von zunächst 25 lokalen Geschäften wie der Kaffeerösterei Sagers, dem Feinkosthandel Lindner oder dem Schokoladenhaus Rausch. Sendung: 04.05.207, Abendschau, 19.30 Uhr