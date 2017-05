Ausländische Arbeitskräfte werden in Brandenburg nach den Erfahrungen der Fachstelle "Migration und Gute Arbeit" des Deutschen Gewerkschaftsbundes häufig um einen Teil ihres Lohns betrogen. Seit Einrichtung der Fachstelle im Juli vergangenen Jahres seien 180 Ratsuchende betreut worden, denen insgesamt mehrere zehntausend Euro Löhne unrechtmäßig vorenthalten worden seien, sagte Fachbereichsleiter Philipp Schwertmann am Freitag in einer ersten Zwischenbilanz.