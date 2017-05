Video: Abendschau | 11.05.2017 | Ute Barthel

Gewerbe in Wedding - Berliner Mittelstand sieht sich durch steigende Mieten verdrängt

11.05.17 | 19:34 Uhr

Für Gewerbemieten innerhalb des Berliner Rings sind inzwischen 12 bis 16 Euro pro Quadratmeter fällig. Viele kleine und mittelständische Unternehmen können da nicht mithalten. Wird nach den Altmietern nun auch der Mittelstand verdrängt? Von Ute Barthel

Berlin-Wedding, mitten im Brunnenkiez. An der Kreuzung Voltastraße Ecke Wattstraße steht ein Gewerbehof aus der Nachkriegszeit. Hier haben sich viele kleine und mittelständische Unternehmen aus der IT-Branche angesiedelt. "Wir haben diesen Standort mit aufgebaut und nun haben wir nach 30 Jahren die Kündigung der Gewerberäume bekommen", sagt Saskia Grundmann. Sie ist die Prokuristin der Firma DIGALOG, einem mittelständischen Unternehmen, das Industrieelektronik entwickelt. Die Firma hat hier circa 700 Quadratmeter von der Gewerbesiedlungsgesellschaft (GSG) gemietet. Bisher zahlte sie knapp 6 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter. Doch der alte Mietvertrag lief aus, über einen Neuen verhandelten beide Parteien ein halbes Jahr lang, so Grundmann. "Wir waren sogar bereit, 30 Prozent mehr Miete zu zahlen, also 9 Euro pro Quadratmeter. Der Vertrag war unterschriftsreif. Doch dann hieß es plötzlich: die Geschäftsführung der GSG stimmt nicht zu. Kurz danach kam dann die Kündigung", erzählt die Mittvierzigerin mit den langen blonden Locken. Ihre Stimme klingt enttäuscht, aber nicht verbittert.

Saskia Grundmann, Prokuristin von DIGALO: "Waren bereit, 30 Prozent mehr zu zahlen"

Grundmann: "Wir haben das Gefühl, verdrängt zu werden"

Mieterin Grundmann vermutet, dass ihr Unternehmen nicht mehr ins Vermietungskonzept der GSG an diesem Standort passt. Vor zwei Jahren zogen junge Start-up-Gründer auf drei Etagen des Gewerbehofes ein. Die Firma "AHOY" vermietet hier kleine Büros mit 3 Schreibtischen für 900 Euro pro Monat oder Coworking-Plätze ab 15 Euro pro Tag. Die Einrichtung ist modern. In einer gemütlichen Sofaecke sitzen zwei junge Männer Mitte zwanzig über ihren Laptops. An der Decke hängt ein altes Fahrrad. An einem Tresen kann man "Coffee" in allen Variationen erhalten, auch ein Mittagsimbiss wird angeboten. Zwei Schilder mit der Aufschrift "Veg" oder "Meat" weisen auf zwei große Schüsseln aus Metall. Fast alle hier unterhalten sich hauptsächlich auf Englisch. "Wir haben gar nichts gegen Start-ups, ganz im Gegenteil", meint Saskia Grundmann, als sie die offenen Etagen ihrer neuen Nachbarn zeigt, "wir haben ja selbst unser Unternehmen einmal neu gegründet. Es ist aber schade, dass es anscheinend hier kein Miteinander gibt. Sondern wir das Gefühl haben, dass wir verdrängt werden. Denn mit Coworking kann die GSG offensichtlich höhere Mieteinnahmen erzielen. Wir sind ja bereits die fünfte Firma , die hier die Kündigung erhalten hat."

GSG einst für günstige Gewerbemieten gegründet

Die Gewerbesiedlungsgesellschaft wurde 1965 vom Berliner Senat und der Industrie -und Handelskammer gegründet, um für kleinere und mittlere Unternehmen in Westberlin günstige Gewerbeflächen zu schaffen. Doch 2007 verkaufte das Land Berlin die GSG an die ORCO-Gruppe, ein internationales Immobilienunternehmen mit Sitz in Luxembourg. Vor zwei Jahren erwarb die CPI Property Group des tschechischen Milliardärs Radovan Vitek die Mehrheit an der GSG.

GSG-Geschäftsführer Blecke: "Was DIGALO zahlen wollte, entspricht nicht dem Marktgeschehen"

1.800 Mieter von Gewerbeflächen hat die GSG in Berlin. Das Service-Center befindet sich auch auf einem großen Gewerbehof in Tempelhof. Sebastian Blecke ist der operative Geschäftsführer. Der sportliche Mann, Anfang vierzig verweist auf die gestiegenen Gewerbemieten in der Innenstadt. "Wir sehen, dass die Gewerbemieten zwischen 12 und 16 Euro liegen. Was die Firma DIGALO da bereit war zu zahlen, entspricht nicht dem Marktgeschehen. Aber wir sind im Gespräch mit der Firma, um Alternativen zu finden. Allerdings könnte es an dem Standort schwer werden. Doch außerhalb des S-Bahn-Ringes gibt es noch viel Platz und günstigere Mieten."

Mit dem Kiez verbunden

Der Wedding hingegen wird langsam teuer und hipp. Lange hatte das Brunnenviertel mit einem Schmuddel-Image zu kämpfen. Die Bewohner sind meist Geringverdiener, viele haben türkische oder arabische Wurzeln. Vor fünf Jahren schlossen sich hier Unternehmen zum Verein "Technologiepark Humboldthain" zusammen. Eines der Ziele war es, Schülern aus der Brennpunktschule "Ernst-Reuter" eine Perspektive zu bieten. Auch DIGALOG gehört zum Verein. Regelmäßig kämen Praktikanten, berichtet Saskia Grundmann. "Mit den meisten machen wir gute Erfahrungen, auch wenn sie keine super Zensuren haben. Einer hat jetzt seine Ausbildung bei uns abgeschlossen und einen festen Job bekommen." Jetzt wird DIGALOG den Kiez wohl verlassen müssen. Auch der Vorstandsvorsitzende des Technologieparks, Eckhart Eyser, bedauert das. Schließlich war das Unternehmen Gründungsmitglied. Er befürchtet, dass das soziale Engagement im Bezirk nachlassen wird, wenn ein alteingesessenes Unternehmen nach dem anderen aus dem Gewerbepark auszieht.

Eckart Eyser vom "Technologiepark Humboldthain": "Es ist ein Verlust in der Mitte, wenn Firmen wegziehen"

"Ein Start-up hat natürlich keine Zeit, sich mit dem Kiez und den Problemen der Bevölkerung hier zu beschäftigen. Es ist ja wichtig, die Start-up-Community zu haben, die neue Ideen in die Stadt holt. Aber hier am Standort wäre eine gute Durchmischung wünschenswert - nicht ein reines Start-up-Center. Es ist ein Verlust in der Mitte, wenn die alteingesessenen Firmen wegziehen müssen", meint der jugendlich wirkende 51-jährige Unternehmer.

In der Politik offenbar noch kein Thema

Noch fehlen klare Konzepte für ein Miteinander von "old" und "new economy" unter einem Dach. In der Politik scheint diese Gentrifizierung des Mittelstandes noch kein Thema zu sein. Zwar betreibt und baut das Land Berlin Gründerzentren für Start-ups, zum Beispiel in Adlershof. Doch auf die Vermietungspraxis der GSG hat man wohl nach der Privatisierung keinen Einfluss mehr. Saskia Grundmann von der Firma DIGALOG geht inzwischen auf die Suche nach neuen Gewerberäumen. "Es wird nicht einfach, etwas innerhalb des S-Bahnrings zu finden", sagt sie mit Blick auf die aktuellen Angebote. "Sollten wir an den Stadtrand ziehen, besteht das Risiko, den einen oder anderen hochqualifizierten Mitarbeiter zu verlieren. Bei dem derzeitigen Fachkräftemangel können sich die Ingenieure aussuchen, ob sie in Mitte oder Marzahn arbeiten wollen."