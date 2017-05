Es ist kein Grand Hotel, hat keine hundertjährige Tradition und statt an einer edlen Promenade liegt es eher im Neuköllner Gewerbegebiets-Nichts. Trotzdem hat sich das Estrel auf Platz 1 der umsatzstärksten Hotels in Deutschland geschoben.

Das Estrel im Berliner Bezirk Neukölln ist im Jahr 2016 das umsatzstärkste Hotel in ganz Deutschland gewesen.



Wie aus einem Ranking hervorgeht, das die "Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung" (AHGZ) am Freitag veröffentlichte, erzielte Deutschlands größtes Hotel mit Sitz an der Sonnenallee im vergangenen Jahr einen Gesamtumsatz von 70,6 Millionen Euro.



In dem Hotel finden regelmäßig Shows, große Tagungen und Kongresse statt.