Berliner Mietspiegel 2017 - Altbaumieten in der Hauptstadt steigen fast ungebremst

19.05.17 | 10:35 Uhr

In Berlin zu wohnen ist wieder deutlich teurer geworden. Der neue Mietspiegel zeigt: Vor allem die Mieter von Altbauwohnungen legen im Vergleich zu 2015 drauf. Beschleunigt wurde der Anstieg wohl ausgerechnet durch das Instrument, das die Entwicklung verhindern sollte.

Die Mieten in Berlin sind in den vergangenen zwei Jahren massiv angestiegen. Das geht aus dem aktuellen Mietspiegel 2017 hervor, den die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen am Freitag vorstellte. Danach kletterte die durchschnittliche Nettokaltmiete, bezogen auf ganz Berlin, von 5,84 Euro auf genau 6,39 Euro. Berlins Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Die Linke) sieht dies als Beleg für die weiterhin hohe Attraktivität der Stadt, aber auch der "derzeit begrenzten Möglichkeiten der Mietpreisregulierung", wie sie bei der Vorstellung des Berichts sagte. Nach oben gezogen wurde der Durchschnittwert vor allem durch die wieder in Gang gekommenen Neubauaktivitäten. Die in den vergangenen Jahren fertiggestellten Wohnungen kamen fast alle mit Mieten um die 10 Euro auf den Markt. Aber auch die Altbauten schlugen deutlich zu Buche. Die durchschnittliche Netto-Kaltmiete pro Quadratmeter vor allem in den Gründerzeit-Bauten, die bis 1918 bezugsfertig waren, ist deutlich teurer geworden. In sogenannter einfacher Wohnlage ist die Miete hier um durchschnittlich 9,3 Prozent gestiegen. Während der Quadratmeter hier 2015 noch für 5,86 Euro vermietet wurde, zahlen Mieter in diesen Altbauten mittlerweile 6,42 Euro.

Noch einmal 5 Prozent Mietanstieg

Vor allem kleine Wohnungen bis 40 Quadratmeter dieses Segments sind teurer geworden: um durchscnittlich fast 15 Prozent. Aber auch Wohnungen aus den Jahren 1965 bis 1972 in dieser Wohnlage haben preislich deutlich angezogen. Der Anstieg betrug 10,4 Prozent. Zur einfachen Wohnlage zählen nach dem Berliner Mietspiegel weite Teile der Bezirke Neukölln, Friedrichshain-Kreuzberg, Marzahn-Hellersdorf, Reinickendorf und Spandau (siehe PDF-Datei in der Infobox). Nimmt man alle einbezogenen Mietwohnungen diesen Gegenden, ist die Netto-Kaltmiete um 5,6 Prozent gegenüber dem Jahr 2015 gestiegen. Allerdings gibt es auch Mieten, die gesunken sind: Besonders kleine Wohnngen (bis 40 Quadratmeter) in einfacher Wohnlage sind etwas preiswerter, bewegen sich aber mit 6,45 Euro pro Quadratmeter weiterhin auf vergleichweise hohem Niveau. Bei großen Neubauwohnungen in einfacher Lage gibt ebenfalls eine leichten Rückgang. Nach wie vor zahlt man aber für große Wohnungen, die zwischen 2003 und 2015 fertiggestellt wurden, 10,70 Euro pro Quadratmeter.



In mittlerer Wohnlage sind es ebenfalls die Altbauten bis 1918, die massiv im Preis gestiegen sind. Vor allem große Wohnungen ab 90 Quadratmeter haben sich verteuert. Die Miete beträgt hier in diesem Jahr durchschnittlich 16,4 Prozent mehr. Übertroffen wird dieser Wert in selber Wohnlage nur noch von den Mieten im Neubau. Wohnungen, die von 2003 bis 2013 bezugsfertig wurden, sind sogar um 17,3 Prozent gestiegen. Insgesamt – vom Altbau bis zum Neubau – zahlen Mieter in mittlerer Wohnlage nun gut 8 Prozent mehr.



In ganz Berlin ist die Miete in den vergangenen zwei Jahren im Schnitt um 7,7 Prozent gestiegen. Der Mietenanstieg ist somit fast dreimal so hoch wie in der vergangenen Periode: von 2013 bis 2015 waren die Mieten laut Mietspiegel um 2,7 Prozent gestiegen.

In der folgenden Grafik sind jeweils die Werte von 2015 und 2017 untereinander aufgelistet.



Mietspiegel von 2015 und 2017 im Vergleich

Mieterverein: Schuld ist die Mietpreisbremse

Experten führen den erneuten Anstieg vor allem darauf zurück, dass viele Hauseigentümer vor der Einführung der Mietpreisbremse Mitte 2015 noch einmal kräftig die Mieten erhöht haben. Bereits vor Veröffentlichung am Freitag sagte der Berliner Mieterverein im rbb, es sei keine Überraschung, dass der neue Mietspiegel einen massiven Anstieg der Mieten dokumentiere. Die Ursachen lägen in den stark gestiegenen Mieten bei Wiedervermietungen", so der Geschäftsführer Reiner Wild vorab. Denn auch nach der Einführung der Mietpreisbremse wurden Mieten oftmals deutlich stärker erhöht als erlaubt. In den Mietspiegel gingen deshalb auch Miethöhen ein, die rechtlich gar nicht zulässig seien. "Die Mietpreisbremse wirkt leider gar nicht", so Wild. Für Mieter ist es sehr schwierig in Erfahrung zu bringen, wieviel Miete der Vormieter gezahlt hat - das wäre eine Grundvoraussetzung um zu prüfen, ob die Erhöhung laut Mietpreisbremse zulässig ist. Laut Mieterverein sind außerdem zu wenige Mieter bereit, sich auf einen Rechtstreit mit dem Vermieter einzulassen. Der Verein kritisiert aber vor allem, dass der Vermieter keine Konsequenzen zu fürchten habe, wenn die Mietpreisbremse ignoriert werde. Der Verein schlägt beispielsweise Buß- und Ordnungsgelder vor, um Vermieter stärker in die Pflicht zu nehmen.

Anstieg der Miete in Prozent

Politik sieht Ursachen im Wohnungsmangel

Stefan Förster, Sprecher für Bauen und Wohnen der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin, sieht die Ursache für den Mietanstieg dagegen im Wohnungsmangel, weswegen nur Bauen helfe: "Solange Frau Lompscher die privaten Investoren in dieser Stadt weiter mit überzogenen Auflagen vergrault, werden diese Probleme bestehen bleiben." Die FDP fordert daher einen "Mieten-TÜV", um bei neuen Vorschriften die Auswirkungen auf die Baukosten zu prüfen. Die baupolitische Sprecherin der SPD, Iris Spranger, dagegen, hofft darauf, dass sich der geplante Neubau von rund 30.000 Wohnungen "mietpreisdämpfend" auswirken wird. Neubau hätte daher "absolute Priorität", sagte Spranger dem rbb.



Der Mietspiegel wird alle zwei Jahre von der Senatsverwaltung herausgegeben und weist die ortsübliche Netto-Kaltmiete pro Quadratmeter im Vergleich aus.

Sendung: Inforadio, 19.05.2017, 11 Uhr

Faktencheck Mieterschutzmaßnahmen in Berlin Mietpreisbremse Ziel: Durch das Mietrechtsnovellierungsgesetz ("Mietpreisbremse") soll der Anstieg der Mieten gesetzlich begrenzt werden. In Kraft: 1. Juni 2015 Was ist das?: Bei Neuvermietungen sollen Mieten in gefragten Gegenden nur noch maximal zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen dürfen. Kostet eine Wohnung bisher 5,50 Euro pro Quadratmeter und die ortsübliche Vergleichsmiete liegt bei 6,00 Euro, dann darf der Vermieter bis auf 6,60 Euro raufgehen- auch wenn er in dem Viertel eigentlich mehr rausholen könnte. Aber: Wenn bisher zehn Euro erhoben werden pro Quadratmeter, müssen Mieten nicht gesenkt werden, auch wenn die Vergleichsmiete sechs Euro beträgt. Es gilt also Bestandsschutz. Die ortsübliche Vergleichsmiete kann dem örtlichen Mietspiegel entnommen werden. Schlupfloch: Es gibt keine Kontrolle, ob das Gesetz eingehalten wird. Die Vermieter können straffrei überhöhte Mieten fordern. Eine Korrektur ist nur möglich, wenn Mieter sich bei den Vermietern wegen der überhöhten Miete beschweren. Teilweise müssen sie ihr Recht vor Gericht erstreiten. Fazit: Das Gesetz wirkt fast nicht. Vermieter probieren, wie weit sie die Miete nach oben treiben können. Werden sie erwischt, hat das für sie rückwirkend keine Folgen.

Mietenbündnis Ziel: bezahlbare Mieten in den städtischen Wohnungsbaugesellschaften In Kraft: September 2012 – September 2016. Seit 1. Januar 2016 gilt parallel das Wohnraumversorgungsgesetz, in dem Teile des Mietenbündnisses aufgenommen worden sind. Was ist das? Die wichtigsten Punkte: Die städtischen Wohnungsbaugesellschaften senken die Modernisierungsumlage von elf auf neun Prozent der Kosten ab. Sie beschränken die Mieterhöhungen auf höchstens 15 Prozent in vier Jahren. Außerdem soll bei sozialen Härtefällen nach einer Mieterhöhung die Nettokaltmiete 30 Prozent des Haushaltseinkommens nicht übersteigen. Schlupfloch : teure Modernisierungsmaßnahmen z.B. Fassadendämmung. Viele energetische Maßnahmen kosten mehr, als sie am Ende einsparen. Die Miete steigt trotz Beschränkung der Modernisierungsumlage, auch die ortsübliche Vergleichsmiete im Mietspiegel wird nach oben getrieben. Fazit: Die Mietsteigerungen bei den städtischen Wohnungsbaugesellschaften sind im Gegensatz zu den privaten Vermietern moderat. Dennoch haben umstrittene energetische Sanierungen bei den landeseigenen Gesellschaften mit zu einem Anstieg der Vergleichsmieten beigetragen

Gesetz über den Sozialen Wohnungsbau Berlin Ziel: Unter anderem Erhalt von Sozialwohnungen



In Kraft: seit 1. Juli 2011 Was ist das? Berlin hatte sich 2002 komplett aus dem Sozialen Wohnungsbau verabschiedet. Das Gesetz sollte unter anderem die Investoren schützen, die durch den Wegfall der Landesförderung in Schwierigkeiten geraten. In diesem Fall sollten sie die Immobilie verkaufen können, ohne dass der Sozialstatus daran "klebt". Bei der Verabschiedung hieß es, das Gesetz würde auch die betroffenen Mieter schützen. Tatsächlich haben viele Investoren es als Ausstiegs-Angebot aus dem Sozialstatus genutzt. Scharenweise verwandelten sie geförderte Sozialwohnungen in Wohnungen für den freien Markt.



Schlupfloch : Laut Paragraf 5 des Gesetzes kann der Sozialstatus vorfristig aufgehoben werden. Wechselt ein Haus mit Sozialwohnungen den Besitzer, z.B. bei Verkauf oder Gesellschafterwechsel, kann es in den freien Wohnungsmarkt übergehen. Berlin verlor nach Inkrafttreten des Gesetzes vorzeitig die Belegungsrechte für 9.000 Sozialwohnungen. Fazit : Wirkung verfehlt. Die Zahl der Sozialwohnungen sank weiter von 149.954 im Jahr 2011 auf 107.600 in diesem Jahr.

Milieuschutz Ziel: Die Bevölkerungsstruktur in Quartieren, in denen ein hoher Verdrängungsdruck besteht, soll erhalten bleiben. Die Bezirksämter können dort bestimmte Luxusmodernisierungen untersagen, um so Mieterhöhungen zu beschränken. In Kraft seit: 1995 erstes Milieuschutzgebiet in Berlin: Graefekiez in Kreuzberg Was ist das? Im Milieuschutz oder sozialen Erhaltungsgebieten müssen Hauseigentümer sich für bestimmte Baumaßnahmen die Genehmigung der Bezirksämter einholen. Sogenannte Luxusmodernisierungen, die die Miete in die Höhe treiben, sind nicht erlaubt. Dazu gehören z.B. Fußbodenheizungen, zweite Balkone oder Grundrissänderungen.

Schlupfloch: Alles, was einer "zeitgemäßen Ausstattung" entspricht, wird genehmigt. Was das konkret bedeutet, wird von den Bezirken per Satzung bestimmt. Als "zeitgemäß" genehmigen einige Behörden zum Beispiel Fahrstühle, die meist für einen hohen Mietaufschlag nach der Modernisierung sorgen Fazit: Die Wirkung des Milieuschutzes hängt von der Durchsetzung der Bezirksämter ab. Oft bringen auch Modernisierungen nach zeitgemäßem Standard saftige Mieterhöhungen.

Umwandlungsverordnung Ziel: Die Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen in Milieuschutzgebieten stoppen In Kraft seit: 3. März 2015 Was ist das? Die Verordnung gilt nur in Milieuschutzgebieten. Die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen ist dort in der Regel verboten. In Ausnahmefällen kann die zuständige Bezirksbehörde die Umwandlung genehmigen. Schlupfloch: Ausnahmeregelung im Gesetz . Die Genehmigung zur Umwandlung muss erteilt werden, wenn der Eigentümer sich verpflichtet, innerhalb von sieben Jahren nach Umwandlung nur an Mieter zu verkaufen Fazit: Seit Inkrafttreten ist die Zahl der Umwandlungen in Eigentumswohnungen in Berlin sogar gestiegen. Mehr als 90 Prozent aller Genehmigungen wurden 2015 aufgrund dieser Ausnahmeregelung erteilt. Insgesamt konnte das Umwandlungsgeschehen in den Milieuschutzgebieten gebremst werden. Für Investoren, die Häuser schnell verwerten wollen, hat die Verordnung eine abschreckende Wirkung.

Zweckentfremdungsverbot Ziel: Ferienapartments und leerstehende Wohnungen sollten dem regulären Mietmarkt zurückgeführt werden In Kraft seit: 1. Mai 2014 mit einer Übergangsfrist von zwei Jahren Was ist das? Wer eine Wohnung zu einem anderen Zweck - z.B. als Ferienwohnung oder als für ein Gewerbe - nutzen will, muss eine Genehmigung beim Bezirksamt einholen. In der Regel wird diese Zweckentfremdung nicht erlaubt. Auch Leerstand ab 6 Monaten fällt unter die Verordnung. Wer Ferienwohnungen ohne Genehmigung weiter betreibt, muss mit einem Bußgeld rechnen.

Schlupfloch: befristetes Vermieten von möblierten Wohnungen. Manche Vermieter von Ferienwohnungen sind auf ein neues Geschäftsmodell umgestiegen. Die möblierten Wohnungen werden an Menschen vermietet, die aus dem Ausland kommen und nur eine kurzfristige Bleibe suchen. Da sie die Apartments aber zu Wohnzwecken nutzen, handelt es sich nicht um Zweckentfremdung. Die Mietpreise bewegen sich durchschnittlich um die 20 Euro pro Quadratmeter. Fazit: Für die Berliner Mieter sind möblierte Wohnen meist zu teuer. Bisher wurden von den geschätzten 12.000 Ferienwohnungen erst fast 2.000 dem regulären Mietmarkt zurückgeführt.