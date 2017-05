Interview | Gründer des Reste-Supermarkts in Berlin - "Wir wollen das Lebensmittelretten zum Mainstream machen"

10.05.17 | 06:14 Uhr

In Berlins erstem "Food Outlet" soll Essen verkauft werden, das sonst in der Tonne landet, aber noch genießbar ist. Mitgründer Raphael Fellmer erklärt im Interview, woher die Lebensmittel stammen und warum das Team mit dem Rest-Supermarkt auch Geld verdienen muss.

rbb|24: Das Crowdfunding für Ihren geplanten "Reste-Supermarkt" läuft noch bis zum 4. Juni, die angestrebten 50.000 Euro sind aber schon jetzt erreicht. Was soll mit dem Geld passieren? Raphael Fellmer: Damit bezahlen wir zum Beispiel die Miete des Ladens, die Einrichtung, Kühlwagen und die ersten Mitarbeiter. Und wir hoffen natürlich, dass wir in den nächsten drei Wochen noch mehr einnehmen. Wir wollen das Lebensmittelretten zum Mainstream machen, aber es ist eine Mammutsaufgabe: In Deutschland werden jedes Jahr 20 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeschmissen, das ist jeder Minute eine Lkw-Ladung. Es gibt bislang keinen Sekundärmarkt für überschüssige Lebensmittel und genau den wollen wir schaffen. Was heißt das konkret? Wir wollen eine effiziente Plattform bauen, mit der wir Landwirten, Produzenten und Händlern die Möglichkeit geben, Lebensmittel, die sie sonst unterpflügen oder zu Biogasanlagen bringen würden, wieder in den Kreislauf führen können. Momentan haben wir eine hochgradig ineffiziente Lebensmittelindustrie, in der 50 Prozent der Lebensmittel verschwendet werden. Wenn ein Bauer 100 Tonnen Paprika produzieren soll, dann produziert er 120 Tonnen oder mehr, um am Ende mindestens 100 Tonnen perfekte Ware verkaufen zu können. Zehn bis 50 Prozent der Lebensmittel werden auf dem Acker liegen gelassen oder bleiben an den Bäumen hängen. Warum? Weil sie zum Beispiel nicht den geltenden Schönheitsstandards entsprechen, also nicht die perfekte Form, Farbe oder Größe haben oder es eine Überproduktion gibt. Wir glauben aber, dass es genügend Menschen gibt, die auch solche nicht perfekten Lebensmittel kaufen würden, wenn sie es nur könnten. Einen Laden für Zweite-Wahl-Ware in Berlin gibt es bisher nicht, weder für Privatleute noch für Gastronomen. Das wollen wir ändern.

Zur Person Raphael Fellmer 1983 in Berlin geboren lebte mit seiner Familie fünf Jahre im Geld- und Konsumstreik Autor des Buchs "Glücklich ohne Geld"

Mitgründer von foodsharing.de einer von drei Gründern hinter dem Startup "SirPlus", das mit einem "Food Outlet" und mit einer Online-Plattform gegen die Lebensmittelverschwendung kämpfen will





Was soll in Ihrem Laden verkauft werden? Zunächst vor allem Obst und Gemüse, abgepackte Waren, von Süßigkeiten über Getränke bis zu Konservendosen. Außerdem Brot und Backwaren. Zumindest am Anfang werden wir nicht mit riskanten Lebensmitteln starten, die schnell konsumiert werden müssen, also etwa Fisch oder Fleisch. Woher stammen die Lebensmittel? Von unseren Partnern, unter anderem Metro und Real, aber auch verschiedenen anderen Produzenten. Wir bekommen die Ware kostenlos oder kaufen sie günstig ein, außerdem sparen die Unternehmen sich die Entsorgung, verbessern ihre CO2-Bilanz und haben einen Nachhaltigkeitsmehrwert. Und wir verkaufen Lebensmittel weiter, die sonst im Abfall gelandet wären. Was werden die Sachen im Food Outlet kosten? Sie werden auf jeden Fall billiger sein als im Supermarkt, bis zu 70 Prozent. Besonders günstig werden die Sachen sein, von denen wir besonders viel haben oder die besonders schnell verkauft werden müssen. Wir wollen mit digitalen Preisschildern arbeiten, so dass sich der Preis im Laufe des Tages ändert. Ein Produkt kostet dann zum Beispiel morgens vielleicht noch einen Euro, nachmittags dann aber nur noch 50 Cent.

Nicht mehr ganz frisch, aber genießbar.

Und was passiert mit den Sachen, die trotzdem übrig bleiben, die keiner kauft? Generell spenden wir 20 Prozent der Lebensmittel, die wir bekommen, an gemeinnützige Einrichtungen, an Obdachlosenhilfen, Flüchtlingseinrichtungen oder andere Initiativen, die Lebensmittel brauchen. Genießbare Sachen, die wir nicht mehr bis zum nächsten Tag aufheben können, geben wir an das Foodsharing-Netzwerk ab, das habe ich ja mitgegründet. Allein in Berlin hat foodsharing mittlerweile über 400 Kooperationspartner, große und kleine Supermärkte, Marktstände, Bauern und Restaurants. Im Abfall landet nichts? Wir wollen natürlich selbst so wenig wie möglich wegschmeißen. Es wird sich aber nicht vermeiden lassen, weil wir auch Sachen bekommen, bei denen wir eine Probe nehmen und merken, dass sie einfach nicht mehr gut sind. Uns ist superwichtig, dass die Lebensmittel, die wir weitergeben, noch für den menschlichen Verzehr geeignet sind. Das Wohlergehen unserer Kunden hat höchste Priorität für uns.

Was sagen denn die Gesundheitsbehörden und Ämter zu Ihren Plänen? Mit denen haben wir bisher nur telefonisch Kontakt gehabt, aber uns ist genauso wie denen sehr wichtig, dass alles nach Vorschrift läuft. Wir sind bereits gut vorbereitet, was die Hygienevorschriften und Protokolle angeht, die eingehalten werden müssen. Grundsätzlich kann in Deutschland jeder Laden Lebensmittel verkaufen, deren Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Wir kooperieren mit der Berliner Tafel, die ja in diesem Bereich viel Erfahrung hat und uns bei unserem Vorhaben unterstützt. Wir sehen uns als Partner, die sich ergänzen und das gleiche Ziel, aber andere Ansätze haben. Im Gegensatz zur Tafel wollen Sie mit den gespendeten Lebensmitteln aber Geld verdienen. Wir müssen Geld verdienen. Zum einen natürlich, weil wir die ganze Logistik, die Angestellten bezahlen müssen, aber zum anderen auch, weil der Laden nur der erste Schritt ist, um das Problem der Lebensmittelverschwendung ganzheitlich zu reduzieren nicht nur in Berlin und Deutschland, sondern später auch international. Das geht nur mit einer professionellen Software, und die zu entwickeln, kostet Geld. Unsere Plattform wird aber für alle gemeinnützigen Einrichtungen und Organisationen wie Tafeln, foodsharing, Stadtmission und so weiter kostenlos sein.

Wie geht es jetzt weiter? Im Sommer wird unser Onlineshop starten. Dort werden wir nicht nur unsere geretteten Lebensmittel verkaufen, sondern auch Produkte von Partnerfirmen: zum Beispiel Fruchtpapier, das aus liegengebliebenem Obst hergestellt wird oder Bier, das aus altem Brot gebraut wird. Man kann bei uns nicht nur kiloweise Obst und Gemüse oder verpackte Lebensmittel bestellen, sondern auch sogenannte Retter-Boxen, wie man sie aus den Genossenschaftskonzepten kennt, also regional und saisonal anfallende überschüssige Lebensmittel. Und im Juli oder August wollen wir unser Food Outlet öffnen. Wo wird der Laden zu finden sein? Wir sind noch auf der Suche nach einer passenden Location: 150 Quadratmeter, innerhalb des S-Bahn-Rings, am besten natürlich einen Ort, an dem Publikum vorbeiläuft. Wir freuen uns über Tipps. Das Interview führte Sarah Mühlberger, rbb|24