Die kanadische Regierung greift dem Verkehrskonzern Bombardier mit Milliardenkrediten unter die Arme, um das Unternehmen zu retten. Zugleich drängen Pensionskassen, die Unternehmensanteile besitzen, auf eine Trendwende - hin in die schwarzen Zahlen. Sie wollen Geld für ihre Rentner sehen.

In Deutschland befindet sich das Hauptquartier der notleidenden Zugsparte. Sie soll stark gestrafft und umstrukturiert werden. In Hennigsdorf drohen Entlassungen und ein Aus für die Zugproduktion, befürchtet Betriebsrat Michael Wobst. Bis zu 900 Arbeitsplätze seien hier in Gefahr – "und das vor dem Hintergrund, dass der Standort Hennigsdorf ja ausgelastet ist, auch über die Jahre 2018, 2019, 2020 hinaus." Man wolle die Zahl der Standorte reduzieren, so Wobst, "zum Beispiel in Bautzen investieren in Infrastruktur, die hier in Hennigsdorf vorhanden ist."