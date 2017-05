Landwirtschaftsschau in Paaren/Glien

Rinderzelte, mobile Melkstände und ein Traktoren-Warmup sind zu bestaunen, wenn sich am Himmelfahrtswochenende Brandenburgs Landwirte treffen. Bei der Leistungsschau BraLa wird es auch um ernste Themen gehen: den Milchpreis zum Beispiel. Von Dominik Lenz

Vom "Schaufenster der Brandenburgischen Landwirtschaft" oder auch "die grüne Woche im Grünen" schwärmt Brandenburgs Agrarminister Jörg Vogelsänger (SPD) bei der Präsentation des BraLa-Programms in Potsdam. Dazu schaut er auf sein Handy und versichert: "Das Wetter wird auch prima!"

700 Aussteller und Züchter aus der Land- und Forstwirtschaft sind dabei, mehr als 1.000 Tiere und viel schwere Landwirtschaftstechnik. Außerdem kündigt Vogelsänger einen Wissenshof mit Quiz an, eine Schau moderner Tierhaltung im Rinderzelt, Zuchtwettbewerbe, ein Kuhmobil mit Melkstand und eine historische Braumanufaktur mit eigener Biermarke. Es gibt Versuchsfelder mit 80 verschiedenen Pflanzensorten, den Schlemmermarkt mit regionalen Leckereien und für die Kinder Haustierpark, Wasserwelt und Erlebnis-Spielplatz. All das soll wieder bis zu 40.000 Besucher anlocken, hofft der Agrarminister.

Doch neben dem Feiern brandenburgischer Landwirtschaft und landwirtschaftlicher Produkte geht es auch um Anerkennung für die Arbeit der Landwirte. Die haben laut Vogelsänger zwei schwere Jahre hinter sich: "Die Preise für landwirtschaftliche Produkte waren unanständig niedrig." So ist die BraLa auch eine Möglichkeit zu zeigen, wieviel Geld und Arbeit in einem Liter Milch oder einem Stück Fleisch stecken.

Inzwischen ist der Milchpreis wieder leicht gestiegen und auch für Geflügel muss der Verbraucher wieder mehr bezahlen, was der Landwirtschaftsminister begrüßt. Andernfalls werde die Tierhaltung abwandern, in Regionen, in denen günstiger produziert werde kann.

Etwas Entspannung gibt es auch beim Nachwuchs. Dennoch sollen auf der BraLa weiter junge Menschen für die grünen Berufe begeistert werden. 412 Lehrlinge durchlaufen gerade das erste Ausbildungsjahr zum Landwirt, Förster oder Gärtner, so viele wie lange nicht mehr, sagt der Vizepräsident des Landesbauernverbandes, Heiko Terno. Damit wird Brandenburg seinem Ruf als Agrarland gerecht, denn die Mark steht gegen den Trend der anderen ostdeutschen Länder.