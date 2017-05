Der Bau der Erdgas-Fernleitung Eugal rückt näher. Der Brandenburger Landesbauernverband (LBV) hat jetzt mit dem Projektträger Gascade Rahmenbedingungen für Entschädigungszahlungen an Grundeigentümer und Landwirte ausgehandelt, die Äcker und Wiesen für die Trasse durch den Osten und Süden Brandenburgs zur Verfügung stellen. Das teilten Gascade und der LBV am Dienstag in Kassel und Teltow mit. Eine ähnliche Regelung war bereits mit sächsischen Landwirten getroffen worden.

Die Erdgas-Pipeline Eugal soll über 500 Kilometer Gesamtlänge ab Ende 2019 vorrangig russisches Erdgas von Lubmin an der Ostsee bis über die tschechische Grenze transportieren. Auf 275 Kilometern soll die Leitung durch Brandenburg führen - entlang der 2011 eröffneten Pipeline OPAL (Ostsee-Pipeline-Anbindungsleitung). Sie soll in zwei paralellen Rühren verlaufen, die in der Mitte eines 24 Meter breiten Schutzstreifens liegen. Ein Teil des Streifens soll nach Gascade-Vorstellungen weiterhin sichtbar, begeh- und befahrbar sein.



Unter anderem wurde jetzt festgelegt, wie der Boden nach dem Tiefbau wieder hergerichtet werden muss, damit er anschließend erneut bewirtschaftet werden kann. Um Streitigkeiten von Beginn an aus dem Weg zu gehen, sei auch vereinbart worden, dass Bodenschutz- und landwirtschaftliche Sachverständige den Bau begleiten sollen, hieß es beim Projektträger Gascade.

Sendung: Antenne Brandenburg Nachrichten, 23.05.2017, 19 Uhr