Grüne: "Kollektive Burn-Out-Prophylaxe" - Verdi klagt gegen verkaufsoffene Sonntage in Potsdam

22.05.17 | 17:12 Uhr

Das neue Ladenöffnungsgesetz macht's möglich: Aus fünf verkaufsoffenen Sonntagen werden zehn. Kritiker sehen darin eine "Lex Potsdam", denn vor Gericht war die Stadt mit ihrem Plan noch gescheitert. Nun hat Verdi gegen die für 2017 geplanten Termine geklagt.

Der Streit über den Sonntagsverkauf in Brandenburg geht in die nächste Runde. Die Gewerkschaft Verdi hat Anfang Mai eine Klage gegen die Verordnung der Landeshauptstadt Potsdam für die verkaufsoffenen Sonntag 2017 eingereicht, sagte Markus Hoffmann-Achenbach von der Gewerkschaft Verdi dem rbb am Montag. Ein Urteil werde für Anfang Juni erwartet.

"An den Haaren herbeigezogen"

Die gesetzlich verlangte überregionale Bedeutung, auf die sich die Landeshauptstadt berufe, um ihre verkaufsoffenen Sonntag zu rechtfertigen, sei "an den Haaren herbeigezogen", sagte der Verdi-Vertreter am Montag dem rbb. Das sei auch durch oberste Rechtsprechung belegt, sagte Hoffmann-Achenbach der rbb-Welle "Antenne Brandenburg". Als Beispiel nannte er die Schlössernacht. Diese ende am Samstagabend, so dass die Geschäfte am Sonntag aus Sicht von Verdi nicht geöffnet sein müssen. Insgesamt sind in Potsdam 2017 sechs verkaufsoffene Sonntage geplant. Anlässe sind die sogenannte Antikmeilen in der historischen Innenstadt am 28. Mai und am 24. September, das Stadtwerke-Fest am 9. Juli, der Sonntag nach der Potsdamer Schlössernacht vom 18. und 19. August sowie der erste und der dritte Advent.

Verdi-Motto lautet "Sonntags nie!"

Ginge es nach Verdi, sollten alle sechs Sonntage wieder abgesagt werden. Dabei gehe es vor allem um den Schutz der Beschäftigten. Das Motto der Gewerkschaft laute daher "Sonntags nie". Der Sonntag sei ein Ruhetag, sagte Hoffmann-Achenbach. Es sei "der einzige Tag in der Woche, an dem Familienleben und soziales Leben stattfindet - da müssen nicht noch die Einzelhandelsbeschäftigten arbeiten".

Wie aus fünf verkaufsoffenen Sonntagen zehn werden

Der Vorsitzender Potsdamer AG Innenstadt, Manfred Gerdes, hält dagegen. Es gebe viele Beschäftigte, die den Sonntag "mitnähmen", weil es aufgrund von Zuschlägen mehr Geld bringt, an diesem Tag zu arbeiten als an einem Wochentag. Auch die Landeshauptstadt beharrt auf ihren Plänen. Im Juni will sie eine Vorlage in die Stadtverordnetenversammlung einbringen, die die Regelungen des neuen brandenburgischen Ladenöffnungsgesetzes berücksichtigt, teilte sie am Montag schriftlich mit. Die im April beschlossene Neufassung des Gesetzes erlaubt fünf Verkaufssonntage pro Gemeindegebiet "aus Anlass besonderer Ereignisse". Zusätzlich dürfen die kommunalen Behörden "aus Anlass besonderer regionaler Ereignisse" in bis zu fünf Gemeindeteilen einen weiteren verkaufsoffenen Sonntag festlegen.

"Sonntag als kollektive Burn-Out-Prophylaxe"

Auf heftigen Widerstand stieß das Gesetz nicht nur bei Kirchen und Gewerkschaften, sondern auch bei Bündnis90/Die Grünen. Deren Landtagsabgeordnete Ursula Nonnemacher warf der Koalition vor, dass das neue Gesetz vor allem für den Einzelhandel in Potsdam gemacht sei. "Am Ende haben sich wieder die Wirtschaftspolitiker gegen die Familienpolitiker durchgesetzt", kritisierte Nonnemacher. Beim Streit um die Sonntagsöffnung hätten sich Parteien, die "die soziale Gerechtigkeit wie eine Monstranz vor sich hertragen", gegen Arbeitnehmerinteressen positioniert, schimpfte die Grünen-Politikerin. Eine Ladenöffnung sei an sechs Tagen pro Woche jeweils 24 Stunden möglich. "Da sollten wir uns alle den Sonntag als kollektive Burn-Out-Prophylaxe leisten."

In Potsdam wären durch die Neuregelung neben den fünf stadtweiten Sonntagsöffnungen jedes Jahr zusätzliche Verkaufssonntage in fünf unterschiedlichen Stadtteilen möglich. Vor der Gesetzesänderung waren pro Jahr sechs verkaufssoffene Sonntage pro Kommune erlaubt. Die "besonderen Ereignisse", mit denen die Sonntagsöffnung begründet werde, seien häufig konstruiert und stünden aus Sicht von Verdi "in vielen Fällen in einem nicht erkennbaren Zusammenhang zur Ladenöffnung", kritisierte die Gewerkschaft.