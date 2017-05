Am Samstag hatte die Fluggesellschaft alle Flüge von und nach London Heathrow und Gatwick abgesagt. An beiden Flughäfen herrschten chaotische Zustände. Von den Streichungen waren auch die Verbindungen zwischen Berlin und London betroffen.

Für Sonntag strebt die Fluggesellschaft einen "fast normalen Flugplan" am Airport Gatwick und "die Mehrheit des Angebots" in Heathrow an. Der Flughafen Berlin-Tegel meldete am Morgen keine Streichungen von Flügen der British Airways nach London.

Nach ersten Erkenntnissen könnte ein Problem in der Stromversorgung einen Ausfall der IT-Systeme verursacht haben. Das sagte der Vorstandsvorsitzende der Fluggesellschaft, Alex Cruz, der britischen Nachrichtenagentur PA am Samstagabend. Es gebe keine Hinweise auf einen Cyber-Angriff.

Sendung: Inforadio, 28.05.2017, 7:20 Uhr