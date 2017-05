Da auch die BVG Nachwuchsprobleme hat, gibt es in dem neuen Tarifvertrag eine zusätzliche Besonderheit: Neue Mitarbeiter bekommen eine extra Gehaltserhöhung, denn sie steigen einmalig schneller in die nächste Gehaltsstufe auf.



Dadurch würden in diesem Jahr etwa 1.100 Neubeschäftigte überwiegend aus dem Fahrdienst und der Verwaltung bis zu 5 Prozent mehr bekommen, hieß es von Verdi. In den kommenden Jahren würden insgesamt 4.400 Beschäftigte von dieser Regelung profitieren.