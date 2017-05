1,1 Milliarden Euro will ein chinesischer Autozulieferer in ein Werk in der Lausitz investieren - allerdings nicht auf brandenburgischer, sondern auf sächsischer Seite. Doch es besteht Hoffnung, dass die gesamte Region davon profitieren könnte.

Ein chinesischer Automobil-Zulieferer will in der Lausitz 1,1 Milliarden Euro investieren.

Das kündigte Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) am Mittwoch bei der Lausitzkonferenz in Hoyerswerda an. Das Werk soll auf sächsischer Seite am Flugplatz in Rothenburg gebaut werden. Geplant ist die Produktion von E-Fahrzeugen für den europäischen Markt. Mehr als 1.000 Arbeitsplätze sollen entstehen.

Dulig sagte Brandenburg aktuell, die Investition sei auch für Brandenburg eine gute Nachricht. "Das hat eine Sogkraft für die ganze Region."