Das Eisenbahn-Bundesamt hat einen weiteren Bauabschnitt der Dresdner Bahn abgenickt. Die Bauarbeiten könnten noch in diesem Jahr beginnen, heißt es von der Bahn - wären da nicht die Klagen von Lichtenrader Bürgern.

Nach zwei Jahrzehnten Planung soll in diesem Jahr der Bau der Bahntrasse "Dresdner Bahn" auf Berliner Gebiet beginnen. Das kündigte die Deutsche Bahn am Dienstag an.

Das Eisenbahn-Bundesamt hat demnach - nach der Strecke durch Lichtenrade - jetzt auch den gut sechs Kilometer langen Abschnitt vom Schöneberger Insulaner bis zum Schichauweg genehmigt. Die Bahn führt diesen Teil als "Abschnitt 1 (Marienfelde)".