Kommunen und Ämter bekommen mehr Zeit, um sich zu einem laufenden Beteiligungsverfahren für Erdölförderungspläne in Südostbrandenburg zu positionieren. Die Frist zur Abgabe von Stellungnahmen wurde bis Ende Juni verlängert, wie das Landesamt für Bergbau in Cottbus auf Anfrage mitteilte. Das meldete die dpa am Montag. Eigentlich wäre die Frist am Dienstag (2. Mai) verstrichen. Kommunen, darunter das Amt Lieberose, hätten sich eine Verlängerung gewünscht, weil es noch Infobedarf gebe.

Das Unternehmen vermutet noch an einem weiteren Standort in Brandenburg Erdöl - im Raum Märkische Heide [Link zur CEP-Webseite]; auch hier gab es bereits Probebohrungen. Nach Angaben einer Firmensprecherin ergaben die Untersuchungen jedoch bislang "nicht das, was wir gerne hätten". Aufgeben will die Firma den Standort aber nicht, es seien weitere Probebohrungen angedacht.



In Brandenburg wird derzeit an einer Stelle Erdöl gefördert - im Raum Küstrin-Kietz im Oderbruch. Die Lagerstätte stammt noch aus DDR-Zeiten, betrieben wird sie heute von der Firma Engie EP Deutschland. Der Anteil Brandenburgs an der heimischen Erdölförderung in Deutschland ist äußerst gering, besonders viel Erdöl wird nach Zahlen des Bundesverbands Erdgas, Erdöl und Geoenergie (BVEG) in Schleswig-Holstein und Niedersachsen gefördert.