Die Fahrrad-Saison beginnt – auch in den Zügen. Die Bahnbetreiber in Berlin und Brandenburg stellen sich mit den langen Wochenenden an Himmelfahrt und Pfingsten darauf ein, dass deutlich mehr Fahrgäste ihre Fahrräder mitnehmen wollen. Täglich stellt der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) etwa 32.000 Stellplätze für Fahrräder zur Verfügung, wie eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Die Odeg hat in den Zügen auf den Linien RE2 und RE4 Klappsitze ausgebaut, um mehr Platz für Fahrräder zu schaffen. Große Fahrrad-Symbole an und in den Wagen zeigen an, wo die Radler einsteigen und ihre Zweiräder abstellen können.