Der Weg zur Großbaustelle am Karower Kreuz führt zunächst an idyllischen Wiesen vorbei. Dann aber landet man unvermittelt in einer staubgrauen Mondlandschaft, durch die sich Bagger wie Maulwürfe wühlen und Bauarbeiter in Warnwesten riesige Geröllmassen umlaufen.

Seit Februar wird am Karower Kreuz gebaut, April 2018 sollen die Baumaßnahmen abgeschlossen sein. Solange ist die Fernbahnstrecke zwischen Blankenburg und Karow komplett gesperrt. Rund 200 Millionen Euro kostet das Projekt. Bislang liege man gut im Kostenplan. Aber der Zeitplan bereitet dem Projektleiter nun plötzlich Sorgen: Am Montagabend stellte sich heraus, dass die Umfahrung für den RE5 nicht wie geplant am 6. Juni in Betrieb genommen werden kann, sondern erst am 14. Juni – eine Woche später also. "Im Baugrund sind einige Rammhindernisse aufgetaucht, das verursacht die Verzögerung", sagt Kulecki. Er hoffe, den Zeitverlust durch veränderte Schichtpläne wieder aufholen zu können. Einfach wird das aber nicht: "Jede Störung – und störungsfrei bauen geht nicht – schlägt sofort an anderer Stelle durch."