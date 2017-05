Audio: Inforadio | 13.05.2017 | Bastian Sorge

Weltweite Cyber-Attacke - Hacker legen Anzeigetafeln der Deutschen Bahn lahm

13.05.17 | 10:08 Uhr

Bei einem weltweiten Hackerangriff hat es auch die Deutsche Bahn erwischt: An Bahnhöfen deutschlandweit zeigten Anzeigetafeln am Samstagmorgen Fehlermeldungen - auch in Berlin. Auch Technik zur Videoüberwachung soll die Cyber-Attacke getroffen haben.

Ein weltweiter Hackerangriff hat auch die Deutsche Bahn getroffen. Ein Bahnsprecher bestätigte am Samstagmorgen rbb|24, dass es dadurch Probleme mit den digitalen Anzeigetafeln gebe.



Die Deutsche Presse-Agentur berichtete unter Bezug auf das Bundesinnenministerium, die Attacke habe sich auf Technik zur Videoüberwachung ausgewirkt. Die Bahn stellt diese Technik für die Bundespolizei bereit. Die Computernetze der Bundespolizei selbst waren nach Angaben eines Ministeriumssprechers von den Angriffen aber nicht betroffen.

Gestörte Anzeigetafeln gab es laut Bahn auf Bahnhöfen in ganz Deutschland. Über genaue Zahlen und mögliche Schwerpunkte konnte der Bahnsprecheram Samstagmorgen rbb|24 nichts sagen. Nach rbb-Informationen waren am frühen Morgen auch Tafeln am Berliner Hauptbahnhof defekt - gegen 10 Uhr liefen diese aber wieder korrekt.

An Bahnhöfen mit höherem Reisendenaufkommen wollte die Bahn zusätzliche Mitarbeiter zur Kundeninformation einsetzen. Wie der Bahnsprecher rbb|24 sagte, war der Zugverkehr am Morgen durch die Cyber-Attacke nicht beeinträchtigt.



Zehntausende Computer betroffen

Am Freitagabend waren auf der ganzen Welt zehntausende Computer von Unternehmen, Behörden und Verbrauchern lahmgelegt worden. Die IT-Sicherheitsfirma Avast entdeckte rund 75.000 betroffene Computer in 99 Ländern, mit einem Schwerpunkt auf Russland, der Ukraine und Taiwan. In Großbritannien wurden Krankenhäuser lahmgelegt, in Spanien war der Telekom-Konzern Telefónica betroffen und in den USA den Versanddienst FedEx. Auch die Deutsche Bahn bestätigte, Ziel des Trojanerangriffs geworden zu sein. Die Computer wurden von sogenannten Erpressungstrojanern befallen, die sie verschlüsseln und Lösegeld verlangen. Dabei wurde Experten zufolge eine Sicherheitslücke ausgenutzt, die ursprünglich vom US-Abhördienst NSA entdeckt worden war, aber vor einigen Monaten von Hackern öffentlich gemacht wurde. Die Schwachstelle wurde zwar bereits im März grundsätzlich von Microsoft geschlossen - aber geschützt waren nur Computer, auf denen das Update installiert wurde. Inzwischen konnte die Angriffswelle offenbar gestoppt werden, weil ein IT-Sicherheitsforscher auf eine Art "Notausschalter" in der Schadsoftware stieß.