Audio: Inforadio | 26.05.2017 | Thomas Rautenberg

Bestäubung in Gewächshäusern - Hummeln haben Schweißfüße - und werden oft unterschätzt

27.05.17 | 16:38 Uhr

Bienen gelten als fleißige Bestäuberinnen, Hummeln dagegen als wenig nützliche Brummer. In den schwülwarmen Gewächshäusern der regionalen Tomatenproduzenten aber leisten sie ganze Arbeit. Den Job könnte man Bienen nicht andrehen. Von Thomas Rautenberg

Die Gewächshäuser der Fonatana Gartenbau GmbH in Manschnow sind nicht zu übersehen. Im Grunde sind es schon Glashallen, die die Gärtner im Oderbruch gleich hinter Seelow und damit unmittelbar an der polnischen Grenze, hochgezogen haben. Jede einzelne ist an die 100 Meter lang und fünf Meter hoch: vollgestopft mit Geranien-, Gurken- oder Tomatenpflanzen. Die Gartenbaufirma gehört zu den regionalen Erzeugern, die das Umland und vor allem das benachbarte Berlin mit Blumen und Gemüse versorgen. Ein Gärtner schiebt einen Rollwagen aus dem Gewächshaus, beladen mit frischen Tomaten. "Oderbruch-Gemüse" steht auf den Kartons. Die Ware ist bereit für den Versand.

Klaus Henschel

Bullige Hitze im Tomatenhaus

Klaus Henschel ist seit 1991 Geschäftsführer der Gartenbaufirma. Davor war er stellvertretender LPG-Vorsitzender in Manschnow - aber das waren andere Zeiten, sagt er. Henschel öffnet die Tür zum Gewächshaus 7, dem Tomatenhaus, und bullige Hitze schlägt uns entgegen. 26 Grad bei fast 80 Prozent Luftfeuchtigkeit: Andernorts hätte ich gesagt, der Klimawandel wird spürbar. Doch die Tomaten mögen die Wärme, so reifen sie am besten. Die Pflanzen sind prall behängt mit grünen und roten Früchten. Ein Anblick, der einen Hobbygärtner in pure Verzückung versetzen würde. Mich aber interessiert mehr der obere Teil der Triebe, wo die gelben Blüten und damit auch die schwarzbraunen Hummeln sitzen.

Selbst bestäuben ist einfach zu teuer

Es ist mittags und damit beste Flugzeit für die kleinen Bestäuber. Scheinbar etwas ungelenk hangelt sich die "Bombus terrestris", wie die dunkle Erdhummel wissenschaftlich korrekt heißt, von Blüte zu Blüte.

Viel Arbeit für die Hummeln: eine lange Reihe Tomatenpflanzen im Gewächshaus

Die Blüten müssen geöffnet sein, sagt Henschel, und sie müssen das richtige Entwicklungsstadium haben - so "dass der Pollen rieselt, dass er aus den Staubgefäßen rauskommt und auf die Narbe kann. Und das wissen die Hummeln – dann setzen sie sich an die Blüte und vibrieren." Mit anderen Worten: Sie bestäuben. Früher mussten die Gärtner das selbst machen: Mit einem kleinen Rüttler, dem so genannten Triller, schüttelten sie die Blütenteile jeden Tag aufs Neue durch. Diese Sisyphosarbeit kann sich in der Großproduktion keiner mehr leisten. Heute kauft die Fontana GmbH Hummeln. Alle zwei Wochen kommen zwei neue Völker an, die per Expresspaket geliefert werden, sagt Henschel schmunzelnd: "Meine Kollegin sagt immer, heute ist ein Karton gekommen mit den Damen, die so aufgeregt sind und immer ein gestreiftes Röckchen anhaben."

In diesen Kästen leben die Hummelvölker

Zuckerlösung und Pollen sind das Lebenselixier

50 bis 60 Tiere leben in so einem Korb. Manche von ihnen gehen schon in den ersten Tagen durch die Lüftungsklappen stiften, andere halten im Gewächshausklima nicht lange durch. Der Lebenszyklus der Hummel ist hier häufig kürzer als in freier Natur. Deshalb müssen die gestreiften Brummer immer wieder ersetzt werden. Klaus Henschel nimmt den Deckel des Pappkartons ab, der zwischen den Tomatenpflanzen steht. In dem Paket steckt ein etwa schuhkartongroßes Plastikgefäß mit einem Gitternetz darüber. Dutzende Hummeln krabbeln hin und her. Die meisten haben sich in einer weißen Wolle versteckt: dem eigentlichen Nest. Vorsichtig hebt Henschel den Plastikeinsatz samt Hummeln aus dem Karton. Darunter ist ein Tank mit einer Zuckerlösung. "Die Hummeln brauchen für ein gesundes Wachstum und für die Entwicklung der Nachzucht Pollen aus den Tomatenblüten und Zucker als Energiezufuhr", erklärt Henschel. Beides ist so berechnet, dass die Tiere auch gut wachsen können. Auch der Durchmesser des Dochtes, aus dem die Hummeln die Zuckerlösung saugen, ist darauf abgestimmt.

Angriffslustig sind sie schon

Während Bienen Freiheit und Sonne brauchen und bei ihrer Suche nach den leckersten Pollen kilometerweit fliegen, ist die Hummel genügsamer. Weite Ausflüge sind nicht die Sache der braunen Brummer - sie grasen vielmehr ihre Umgebung ab. Pollen sind für sie gleich Pollen, und die findet die Hummel auch im Gewächshaus zur Genüge. Als Henschel an der Seite des Kartons eine Lasche herauszieht – also das Flugloch öffnet - stürzt sich die erste Hummel förmlich auf den Gärtner und klatscht an dessen Augenbraue. "Die hat jetzt gebissen", meint Henschel, der seinen Schreck aber schnell überwindet. Trotzdem ziehen wir uns ein ordentliches Stück zurück - sicher ist sicher.

Tomatenblüte mit kleinen braunen Stellen in der Mitte: Die Hummel war schon da.

Hummeln haben manchmal Schweißfüße

Wir besteigen einen automatischen Fahrkorb, mit dem die Gärtner zwischen den Pflanzreihen entlangfahren. Dabei können sie auch in die Höhe steigen, um Pflanzen und Blüten zu kontrollieren. Der Fachmann kann an den Blüten erkennen, ob die Hummeln fleißig waren oder ob die Zahl der fliegenden Bestäuber im Gewächshaus erhöht werden muss. "Hier sieht man wunderbar die Braunfärbung von den Vorderfüßen, wenn die Hummeln sich festhalten. Die Blüte ist gelb, die Druckstelle ist braun. Daran kann man erkennen, dass hier gearbeitet wurde", sagt Henschel. Glaubt man dem Gärtner, muss die Hummel sogar eine Genießerin sein. Eine bereits bestäubte Blüte würde sie niemals ein zweites Mal besuchen, sagt Henschel, und dafür gebe es jetzt auch eine wissenschaftliche Erklärung: "Eine neue Untersuchung besagt, dass die manchmal Schweißfüße haben, und dass sie den Geruch der anderen Hummel vom eigenen Schweißfußgeruch unterscheiden können."

Mehr zum Thema 7 Tipps, um Bestäuber-Insekten zu helfen - Jeden Tag eine gute Tat Das leise Sterben der Bienen und Schmetterlinge geht uns alle an. Jeder kann etwas tun, um die Artenvielfalt zu erhalten. Wir stellen Ihnen sieben Ideen vor, wie auch Sie dazu beitragen können, dass sich Schmetterlinge, Bienen und Hummeln noch lange bei uns wohl fühlen.

Nicht alle Hummeln arbeiten gern

Hummelvolk ist nicht gleich Hummelvolk. Anfang des Jahres, erzählt Klaus Henschel, hätten es sich zwei Völker in ihren Kisten bei Zuckerwasser und warmer Watte gemütlich gemacht. Nur - gearbeitet, sprich bestäubt, habe keine. Vertrauen sei also gut, doch Kontrolle sei besser, sagt der Gartenbauchef: "Wir kontrollieren das einmal die Woche. Da gehen wir durch und schauen uns die Blüten an." Ob die Hummeln wirklich fleißig waren, sieht man eine Etage tiefer, dort, wo die Tomaten hängen. Bis zu 45 Kilogramm werden pro Saison und Quadratmeter geerntet. Jeder Kleingärtner würde vor Neid erblassen. Für die Großproduktion ist das aber nicht viel, erklärt Henschel: "Man kann auch 70 Kilogramm pro Quadratmeter ernten. Dann ist aber die Zielrichtung nicht Geschmack, sondern Ertrag, also Kilogramm." Bei der Fontana sei das Ziel aber Geschmack, sagt der Gärtner, danach richteten sich auch die Sortenwahl, das Anbauverfahren und der Zeitpunkt der Ernte.

Hummeln überwintern eingegraben in der Erde

Am Ende der langen Gartensaison werden die Kartons übrigens vor die Gewächshaustür gestellt: Dann suchen die Hummeln das Weite. Und einige werden sich in der Erde vergraben und als Königinnen im kommenden Jahr ein neues Volk begründen. Das dann allerdings in freier Natur und außerhalb der Gewächshäuser von Fontana Gartenbau.