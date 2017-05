Audio: Inforadio | 29.05.2017 | Jan Menzel

Klärwerk Waßmannsdorf wird erweitert - Hier soll Berlins Abwasser geparkt werden

29.05.17 | 11:16 Uhr

Wenn es in Berlin Starkregen gibt, fließt regelmäßig die Kanalisation über - und das Abwasser gelangt in Seen und Flüsse. Die Wasserbetriebe wollen deshalb mehr Platz schaffen und rüsten ihre Klärwerke aufwändig nach - zum Beispiel in Waßmannsdorf. Von Jan Menzel

Die Baugrube ist so groß wie ein Fußballfeld. Ein kleiner Bagger rammt Verstrebungen in die Spundwände. Der rote Kran dreht sich. Es rattert und dröhnt. Bauleiter Peter Homola blickt die vier Meter hinab in die Grube und sieht die Zukunft. "Das ist der künftige Mischwasserspeicher", sagt der Mann mit der neongelben Weste und dem Schutzhelm. Misch-Wasserspeicher klingt zunächst einmal unspektakulär. Tatsächlich ist dieser Silo ein Novum. Wenn er fertig ist, soll der eckige Stahlbeton-Bau eines der zentralen Probleme der Berliner Wasserwirtschaft entschärfen. Regelmäßig wenn es in der Metropole zu Starkregen kommt, läuft die Kanalisation über, weil die Klärwerke wie Waßmannsdorf in Schönefeld im Landkreis Dahme-Spreewald die schieren Wassermassen in der Kürze der Zeit nicht aufnehmen können.

"Nix fließt in die Gewässer über"

Im neuen Mischwasserspeicher können zukünftig 50.000 Kubikmeter Abwasser "geparkt" werden. Das entspricht knapp einem Drittel der Abwassermenge, die täglich in Waßmannsdorf ankommt. Wenn dann im Klärwerk nebenan wieder Platz ist, kann das Abwasser aus dem Speicher herübergepumpt werden. "Nix fließt in die Gewässer über", verspricht der Pressesprecher der Wasserbetriebe Stephan Natz. Der Speicher ist erst der Anfang des millionenschweren Investitionsprogramms auf der weitläufigen Anlage in Nachbarschaft zum Flughafen Schönefeld. Neben den großen metallisch glänzenden Faultürmen wird eine neue Anlage zur Behandlung von Klärschlamm errichtet. Da immer mehr Menschen in Berlin leben, sollen die Kapazitäten in den nächsten Jahren um zwei neue Reinigungslinien erweitert werden.

275 Millionen Euro Investition in die Zukunft

Mit schwerem Gerät wird das Klärwerk erweitert. Bis zum Jahr 2024 sollen 275 Millionen Euro investiert werden.

Hier kommen die Abwässer an. In den beiden dicken Betonsäulen sind die beiden Zuleitungsrohre zum Klärwerk, wo das Abwasser zur ersten Reinigungsstufe hochgepumpt wird.

Der Grobrechen holt alle großen festen Bestandteile aus dem Abwasser. Das erfolgt in der ersten Reinigungsstufe.



In den beiden Faultürmen des Klärwerks Waßmannsdorf werden anaerobe Abbauprozesse gesteuert.

Die Schlammbehandlungsanlagen im Klärwerk Waßmannsdorf.

Die zweite Reinigungsstufe: Im Klärbecken erfolgt die biologische Reinigung.

In diesem Turm wird eine Phosphatverbindung aus dem Klärschlamm gelöst. Diese Verbindung ist ein Nährstoff, den die Wasserbetriebe als Dünger verkaufen.

Die Leitwarte: Hinter der dunklen Glasfront sitzen die Techniker, die den Betrieb des Großklärwerks steuern. Play Pause Fullscreen

















Vierte Stufe soll Nährstoffe reduzieren

Die Reinigungslinien sind das Herzstück des Klärwerks. Mehrere lang gestreckte rechteckige Becken reihen sich aneinander. Darin zirkuliert eine braune Brühe. Für die Arbeit in den Becken sind Einzeller zuständig. Sie heißen Wimperntierchen, Pantoffeltierchen oder Rädertierchen und übernehmen die biologische Klärung. Am Ende dieses Prozesses sind rund 97 Prozent der Fremdstoffe aus dem Abwasser gefiltert.

"Wir arbeiten jetzt daran, diese drei Prozent, die noch drin sind, deutlich weiter zu reduzieren", erklärt Natz. Zukünftig sollen die Abwässer deshalb eine vierte Reinigungsstufe durchlaufen. Ziel ist es, mit einem speziellen Verfahren den Nährstoff Phosphor, der die Algen blühen lässt, aus dem Wasser zu holen. Flockungsfiltration heißt das Verfahren.



Alle Klärwerke werden nachgerüstet

"Dem schon in drei Stufen gereinigten Abwasser fügen wir Metallsalze hinzu, die bewirken, dass Phosphor ausfällt", erklärt Stepan Natz. Während das gereinigte Wasser abfließt, bleibt der ausgeflockte Phosphor am Sandfilter im Klärbecken hängen. Mit der vierten Reinigungsstufe setzen die Wasserbetriebe die Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie um. Waßmannsdorf ist für das Unternehmen ein Pilotprojekt. Die Anlage, in der die Abwässer von etwa 1,2 Millionen Berlinern und rund 120.000 Brandenburgern geklärt werden, wird als erste Anlage mit der zusätzlichen vierten Reinigungsstufe ausgestattet. Ihre restlichen fünf Klärwerke wollen die Berliner Wasserbetriebe bis 2027 auf diesen Standard bringen. Der Aufwand ist auch finanziell beträchtlich: Bis zum Jahr 2024 wollen die Wasserbetriebe allein in Waßmannsdorf 275 Millionen Euro investieren. Sendung: Inforadio | 29.05.2017 | Der Morgen