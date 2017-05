Die Besitzerin ist allerdings seit einem Jahr in Rente und würde den Laden gern verkaufen, findet aber keinen Käufer – außer die Gemeinde Jänschwalde selbst. Sie würde den Kaufpreis von rund 35.000 Euro gern aufbringen, darf aber nicht: Die Amtsverwaltung untersagte den Kauf mit der Begründung, dass ein Dorfkonsum nicht zu den Aufgaben einer Gemeinde gehört. Aus Sicht des Brandenburger Innenministeriums spricht zudem die Haushaltslage von Jänschwalde gegen den Kauf.

Für die Bewohner von Jänschwalde (Spree-Neiße) gibt es genau eine Einkaufsmöglichkeit im Ort: den Dorfladen. Der nächste Supermarkt ist fast zehn Kilometer entfernt und ohne Auto nur mit dem Schulbus zu erreichen. Auch weil er das soziale Zentrum des Orts ist, hängen die Jänschwalder an ihrem Dorfladen, gerade die älteren.

Mal schnell um die Ecke zum Konsum, ein paar Brötchen oder was zu trinken holen. In der Stadt kein Problem, aber in ländlichen Gebieten keinesfalls einfach. Klassische Dorfläden sterben zunehmend aus, in Wollin gibt es den einzigen zwischen Brandenburg an der Havel und Görzke. Von Ivo Ziemann

Familiengeschäft in Wollin

Damit will sich Jänschwalde nicht begnügen. Am Donnerstagabend sprach sich die Gemeindevertretung erneut dafür aus, den Laden zu kaufen. Dieser Beschluss geht nun wieder an die Amtsverwaltung – und dass diesmal anders entschieden wird, scheint unwahrscheinlich.

In der Zwischenzeit führt eine der Verkäuferinnen die Geschäfte. In Jänschwalde überlegt man schon mal, welche anderen Möglichkeiten es gibt, den Laden zu erhalten. Denkbar wäre etwa eine Genossenschaftslösung, wie es sie auch in anderen Kommunen gibt.

Mit Informationen von Anne Holzschuh

