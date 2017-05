Die Lufthansa zeigt immer offener Interesse, ihren maroden Konkurrenten Air Berlin zu übernehmen. LH-Vorstandschef Carsten Spohr bestätigte am Rande der Hauptversammlung in Hamburg Gespräche mit dem Air-Berlin-Großaktionär Etihad. Spohr war am Montag in einer Wirtschaftsdelegation im Gefolge von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach Abu Dhabi gereist.