Streitfall Mall of Berlin

Ovidiu Mindrila arbeitete auf der Baustelle der Mall of Berlin. Auf seinen Lohn wartet der Rumäne seit drei Jahren. Weil das Subunternehmen, das ihn beschäftigte nicht mehr existiert, verklagte er den Bauherren, die Firmengruppe um den Baulöwen Harald Huth.

Der rumänische Bauarbeiter Ovidiu Mindrila arbeitete vor einigen Jahren auf der Baustelle der Mall of Berlin in Mitte. Ein Subunternehmer hatte ihn in die Hauptstadt gelockt. Lohn hat er für seine Arbeit jedoch nicht erhalten. Laut der Gewerkschaft Freie Arbeiterinnen- und Arbeiter-Union (FAU) ist man ihm 4.134 Euro schuldig geblieben – in Rumänien ein ganzer Jahreslohn. "Es ist schwer zu ertragen, wenn man arbeitet und dann kein Geld bekommt, und schließlich auf der Straße landet", sagte er dem rbb.

Bauarbeiter Mindrila verklagte die Bauherrin, die HGHI Holding GmbH um den Unternehmer Harald Huth, auf Zahlung seines Lohnes. Bislang haftet ein Eigentümer nur, wenn er selbst auch Bauunternehmer ist - also sein eigener Generalunternehmer, der nur weiterverkaufen will. HGHI behauptet jedoch, von Anfang an nicht als Bauunternehmen, sondern als Immobilienunternehmen und Vermieterin agiert zu haben.



Das Arbeitsgericht folgte am Mittwoch der Argumentation der HGHI. Die Lohnklage des Bauarbeiters wurde abgewiesen.

Bauarbeiter Mindrila muss damit weiterhin auf seinen Lohn warten. Dabei hatte er bereits vor zwei Jahren gegen das Subunternehmen geklagt und gewonnen. Doch das hörte jedoch wenig später auf zu existieren: Der Generalunternehmer verabschiedete sich in die Insolvenz. Ob, wie in der Presse berichtet, Bauherr Huth selbst an der insolventen Baufirma beteiligt war, wurde vor dem Arbeitsgericht nicht erörtert.